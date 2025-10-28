Palmeiras tenta justificar investimento no ano no maior desafio da ”era Abel”Verdão precisa reverter derrota de três gols no Allianz para manter vivo o sonho da Libertadores e consolidar recorde de investimento em 2025
O Palmeiras vive dias decisivos na temporada. Na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30 , o time comandado por Abel Ferreira precisará vencer a LDU por mais de três gols de diferença no Allianz Parque para chegar à final da Libertadores. Uma vitória por três gols levaria a disputa para os pênaltis.
Esta, aliás, será o maior desafio do técnico português desde sua chegada ao clube, em novembro de 2020. Em quase cinco anos de trabalho, Abel jamais precisou reverter um placar tão elástico em mata-matas e, curiosamente, a derrota por 3 a 0 em Quito aconteceu justamente na temporada em que o Palmeiras mais investiu em reforços.
A diretoria desembolsou cerca de R$ 688 milhões em 12 contratações, o maior valor da história do clube em um único ano, em uma tentativa de oferecer ao treinador um elenco pronto para brigar por títulos continentais.
Palmeiras passa por pressão e oscilação
Depois de um 2024 em que o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista, o projeto de 2025 começou com promessas de evolução. No entanto, o time alternou altos e baixos e chega à reta final da temporada pressionado por resultados.
As derrotas para o Flamengo, no Brasileirão, e para a própria LDU, no jogo de ida da semifinal, acenderam o sinal de alerta. Aliás, internamente, o revés no Equador foi classificado como “catastrófico”, aumentando a pressão sobre Abel Ferreira e seus jogadores.
A campanha irregular não é novidade. O vice-campeonato paulista diante do Corinthians e a eliminação precoce na Copa do Brasil, também para o rival alvinegro, já haviam gerado protestos da torcida e questionamentos sobre o trabalho do treinador.
O histórico e a esperança
Em cinco temporadas no comando do Verdão, Abel só conseguiu reverter desvantagens em mata-matas dentro do Campeonato Paulista, algo que incomoda o torcedor. A virada mais emblemática foi na final de 2022, quando o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 para o São Paulo e aplicou 4 a 0 no duelo de volta, garantindo o título estadual.
Agora, a missão é ainda mais difícil, mas pode marcar um novo capítulo na trajetória do técnico mais longevo do futebol brasileiro atual.
Assim, o elenco e a comissão técnica tentam transformar o Allianz Parque em um caldeirão. O discurso dentro do clube é de otimismo. Todos acreditam que a força da torcida e o retrospecto positivo em casa podem impulsionar uma atuação histórica diante da LDU.