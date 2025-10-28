Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras tenta justificar investimento no ano no maior desafio da ”era Abel”

Verdão precisa reverter derrota de três gols no Allianz para manter vivo o sonho da Libertadores e consolidar recorde de investimento em 2025
O Palmeiras vive dias decisivos na temporada. Na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30 , o time comandado por Abel Ferreira precisará vencer a LDU por mais de três gols de diferença no Allianz Parque para chegar à final da Libertadores. Uma vitória por três gols levaria a disputa para os pênaltis.

Esta, aliás, será o maior desafio do técnico português desde sua chegada ao clube, em novembro de 2020. Em quase cinco anos de trabalho, Abel jamais precisou reverter um placar tão elástico em mata-matas e, curiosamente, a derrota por 3 a 0 em Quito aconteceu justamente na temporada em que o Palmeiras mais investiu em reforços.

A diretoria desembolsou cerca de R$ 688 milhões em 12 contratações, o maior valor da história do clube em um único ano, em uma tentativa de oferecer ao treinador um elenco pronto para brigar por títulos continentais.

Palmeiras passa por pressão e oscilação

Depois de um 2024 em que o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista, o projeto de 2025 começou com promessas de evolução. No entanto, o time alternou altos e baixos e chega à reta final da temporada pressionado por resultados.

As derrotas para o Flamengo, no Brasileirão, e para a própria LDU, no jogo de ida da semifinal, acenderam o sinal de alerta. Aliás, internamente, o revés no Equador foi classificado como “catastrófico”, aumentando a pressão sobre Abel Ferreira e seus jogadores.

A campanha irregular não é novidade. O vice-campeonato paulista diante do Corinthians e a eliminação precoce na Copa do Brasil, também para o rival alvinegro, já haviam gerado protestos da torcida e questionamentos sobre o trabalho do treinador.

O histórico e a esperança

Em cinco temporadas no comando do Verdão, Abel só conseguiu reverter desvantagens em mata-matas dentro do Campeonato Paulista, algo que incomoda o torcedor. A virada mais emblemática foi na final de 2022, quando o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 3 a 1 para o São Paulo e aplicou 4 a 0 no duelo de volta, garantindo o título estadual.

Agora, a missão é ainda mais difícil, mas pode marcar um novo capítulo na trajetória do técnico mais longevo do futebol brasileiro atual.

Assim, o elenco e a comissão técnica tentam transformar o Allianz Parque em um caldeirão. O discurso dentro do clube é de otimismo. Todos acreditam que a força da torcida e o retrospecto positivo em casa podem impulsionar uma atuação histórica diante da LDU.

