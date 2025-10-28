Palmeiras tenta justificar investimento no ano no maior desafio da ”era Abel”

Verdão precisa reverter derrota de três gols no Allianz para manter vivo o sonho da Libertadores e consolidar recorde de investimento em 2025 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras vive dias decisivos na temporada. Na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30 , o time comandado por Abel Ferreira precisará vencer a LDU por mais de três gols de diferença no Allianz Parque para chegar à final da Libertadores. Uma vitória por três gols levaria a disputa para os pênaltis. Esta, aliás, será o maior desafio do técnico português desde sua chegada ao clube, em novembro de 2020. Em quase cinco anos de trabalho, Abel jamais precisou reverter um placar tão elástico em mata-matas e, curiosamente, a derrota por 3 a 0 em Quito aconteceu justamente na temporada em que o Palmeiras mais investiu em reforços.

A diretoria desembolsou cerca de R$ 688 milhões em 12 contratações, o maior valor da história do clube em um único ano, em uma tentativa de oferecer ao treinador um elenco pronto para brigar por títulos continentais. Palmeiras passa por pressão e oscilação Depois de um 2024 em que o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista, o projeto de 2025 começou com promessas de evolução. No entanto, o time alternou altos e baixos e chega à reta final da temporada pressionado por resultados. As derrotas para o Flamengo, no Brasileirão, e para a própria LDU, no jogo de ida da semifinal, acenderam o sinal de alerta. Aliás, internamente, o revés no Equador foi classificado como “catastrófico”, aumentando a pressão sobre Abel Ferreira e seus jogadores. A campanha irregular não é novidade. O vice-campeonato paulista diante do Corinthians e a eliminação precoce na Copa do Brasil, também para o rival alvinegro, já haviam gerado protestos da torcida e questionamentos sobre o trabalho do treinador.