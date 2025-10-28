Palmeiras pode ter volta de Aníbal Moreno contra a LDU

Recuperado de problema muscular, volante tem chances de reforçar o time. Piquerez retorna após suspensão no Brasileirão

O argentino vinha sendo desfalque nas últimas partidas. Contudo, sua presença no gramado reacende o otimismo da comissão técnica quanto à possibilidade de contar com ele na reta final da competição continental.

O Palmeiras pode ganhar um importante reforço para o duelo decisivo contra a LDU , nesta quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pela partida de volta da semifinal da Libertadores. Afinal, o volante Aníbal Moreno, que se recupera de um edema na panturrilha esquerda, participou parcialmente do treino desta terça (28/10), na Academia de Futebol, e tem chances de estar na lista de relacionados.

Quem está confirmado é o lateral Piquerez, que retorna após cumprir suspensão automática no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O uruguaio deve reassumir a titularidade na esquerda.

Durante a atividade desta manhã, o técnico Abel Ferreira comandou exercícios técnicos com foco em posicionamento defensivo e marcação, além de jogos em campo reduzido. O último treino antes do confronto será realizado na quarta-feira, no Allianz Parque, com portões fechados para a imprensa.

A equipe deve ir a campo com: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O confronto de volta definirá o finalista do torneio. Contudo, o Palmeiras precisa reverter a desvantagem de três gols para alcançar mais uma decisão continental sob o comando de Abel Ferreira.