Nacional-URU apresenta brasileiro, ex-auxiliar do Inter, como novo técnico

Jadson Vieira fez grande parte da carreira como jogador e treinador no Uruguai, mas tem passagens por Vasco e Internacional / Crédito: Jogada 10

O Nacional do Uruguai anunciou nesta terça-feira (28) a contratação do brasileiro Jadson Vieira como seu novo treinador. O gaúcho de 44 anos estava no Boston River, também do país vizinho, e chega para assumir na vaga de Pablo Peirano, demitido do Bolso no dia anterior. Nascido em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, Jadson teve boa parte da carreira como jogador no país. Criado nas categorias de base do Danubio, o zagueiro chegou a defender o Vasco entre 2010 e 2011. Na sequência, defendeu o Nacional, até 2012. Como jogador, ainda passou por Lanús, da Argentina, Atlante, do México, e pelos uruguaios do Rentistas.