Nacional do Uruguai anuncia treinador brasileiro para comandar a equipe

Nacional do Uruguai anuncia treinador brasileiro para comandar a equipeJadson Vieira fez grande parte da carreira como jogador e treinador no Uruguai, mas possui passagens pelo Vasco e pelo Internacional
O Nacional do Uruguai anunciou nesta terça-feira (28) a contratação do brasileiro Jadson Vieira como seu novo treinador. O gaúcho de 44 anos estava no Boston River, também do país vizinho, e chega para assumir na vaga de Pablo Peirano, demitido do Bolso no dia anterior.
Nascido em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, Jadson teve boa parte da carreira como jogador no país. Criado nas categorias de base do Danubio, o zagueiro chegou a defender o Vasco entre 2010 e 2011. Na sequência, defendeu o Nacional, até 2012. Como jogador, ainda passou por Lanús, da Argentina, Atlante, do México, e pelos uruguaios do Rentistas.
Aposentado dos gramados em 2017, Jadson começou a trabalhar como auxiliar do técnico Cacique Medina. Com isso, teve uma passagem pelo Internacional, em 2022. Além disso, esteve com o treinador no Talleres, no Vélez Sarsfield e no próprio Nacional.
No ano passado, começou a sua carreira como treinador principal. O brasileiro assumiu o comando do Boston River e teve a terceira melhor campanha do Campeonato Uruguaio, classificando a equipe para a fase preliminar da Libertadores. No torneio internacional, foi eliminado pelo Bahia.
Agora, Jadson deixa o Boston River na quarta colocação do campeonato e assume o Nacional, vice-líder, que está quatro pontos atrás do líder Peñarol. Em sua terceira passagem pelo Bolso, o brasileiro terá a sua grande oportunidade como treinador.