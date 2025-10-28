Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Motorista de ônibus envolvido em acidente com torcedores do Flamengo passa por cirurgia

Motorista de ônibus envolvido em acidente com torcedores do Flamengo passa por cirurgia

Outro ferido no incidente que ocorreu na tarde da última segunda-feira (27) também passou por procedimento cirúrgico e segue internado
O motorista do ônibus que transportava quase 50 torcedores do Flamengo rumo à Argentina passou por cirurgia ortopédica na noite de segunda-feira (27) após sofrer ferimentos graves em um acidente na Via Dutra. Levado à Santa Casa de Barra Mansa, a vítima permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. Seu estado é estável. 

O acidente ocorreu durante a viagem de organizadas rubro-negras rumo a Buenos Aires, onde acompanhariam o jogo contra o Racing. Contudo, de acordo com testemunhas, tinha óleo na pista em que o ônibus perdeu o controle e rodou antes de tombar na sequência.

Vitor, o motorista, acabou lançado para fora do veículo no momento do acidente e foi resgatado inconsciente. A concessionária CCR Rio-SP, que administra o trecho, outras três vítimas ficaram em estado grave, enquanto 32 tiveram ferimentos leves e 10 apresentaram lesões moderadas.

Além do motorista, um torcedor da organizada Nação 12 também passou por cirurgia na segunda-feira (27). Daniel Peixoto deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e mantém quadro clínico estável após o procedimento cirúrgico. 

Matheus Frederico, com lesão pulmonar, e Silvana Cordeiro, que sofreu fratura na clavícula, permanecem internados sob avaliação médica. O rapaz começou tratamento com antibióticos e ficará em observação na unidade Santa Casa.

Relatos colhidos no local indicam que a pista apresentava sinais de óleo, o que pode ter contribuído para a perda de controle do ônibus. A CCR RioSP ainda não confirmou a causa oficial, mas reforçou que equipes de resgate atuaram rapidamente no socorro às vítimas e no atendimento emergencial.

Torcedores do Flamengo seguem viagem

Com o avanço dos atendimentos, a maioria dos passageiros com ferimentos leves já recebeu alta hospitalar. A organização se mantém atenta aos casos dos feridos e, de acordo com comunicado da Nação 12, segue em contato direto com equipes médicas e familiares das vítimas. 

Já uma parte da caravana decidiu seguir viagem, enquanto outra poderá recorrer a torcedores consagrados do Flamengo para embarcar nas próximas horas. Pelo menos três veículos deixaram o local rumo à Argentina após a liberação da pista, ainda que com trânsito intenso e novos relatos de obstáculos na estrada.

