Motorista de ônibus envolvido em acidente com torcedores do Flamengo passa por cirurgia

Outro ferido no incidente que ocorreu na tarde da última segunda-feira (27) também passou por procedimento cirúrgico e segue internado

O motorista do ônibus que transportava quase 50 torcedores do Flamengo rumo à Argentina passou por cirurgia ortopédica na noite de segunda-feira (27) após sofrer ferimentos graves em um acidente na Via Dutra . Levado à Santa Casa de Barra Mansa, a vítima permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. Seu estado é estável.

O acidente ocorreu durante a viagem de organizadas rubro-negras rumo a Buenos Aires, onde acompanhariam o jogo contra o Racing. Contudo, de acordo com testemunhas, tinha óleo na pista em que o ônibus perdeu o controle e rodou antes de tombar na sequência.

Vitor, o motorista, acabou lançado para fora do veículo no momento do acidente e foi resgatado inconsciente. A concessionária CCR Rio-SP, que administra o trecho, outras três vítimas ficaram em estado grave, enquanto 32 tiveram ferimentos leves e 10 apresentaram lesões moderadas.

Além do motorista, um torcedor da organizada Nação 12 também passou por cirurgia na segunda-feira (27). Daniel Peixoto deu entrada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e mantém quadro clínico estável após o procedimento cirúrgico.

Matheus Frederico, com lesão pulmonar, e Silvana Cordeiro, que sofreu fratura na clavícula, permanecem internados sob avaliação médica. O rapaz começou tratamento com antibióticos e ficará em observação na unidade Santa Casa.