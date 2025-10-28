Lorient x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Lorient x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragemPSG volta a campo, depois de ter assumido a liderança do Campeonato Francês, diante de um adversário que está no Z3
Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo, nesta quarta-feira (29), para enfrentar o Lorient pela 10ª rodada. Assim, o confronto está marcado para às 15h (de Brasília) e ocorre no Stade du Moustoir, localizado no noroeste da França.
Dessa forma, os donos da casa chegam em crise, visto que venceram apenas duas partidas das nove disputadas na competição, contra o Monaco e o Rennes. O PSG, por sua vez, assumiu a ponta depois de vencer o Brest e tentar aumentar a distância para o restante do pelotão de frente.
Onde assistir
O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão da CazeTV
Como chega o Lorient
No momento, a equipe é a 16ª colocada, com oito pontos, na zona de rebaixamento ao lado de Auxerre e Metz. Nesse sentido, os donos da casa necessitam pontuar para encostar em Angers, Le Havre, Nantes e Brest, que somam 9.
Para o duelo, o defensor Abdoulaye Faye está fora de combate por causa de uma lesão no pé. Além disso, as outras baixas são: Isaak Touré (joelho), Panos Katseris (perna), Bandiougou (fadiga) e Trevan Sanusi (tornozelo), todos contundidos, enquanto Bamo Meité é dúvida.
Como chega o Paris Saint-Germain
Atualmente, o time parisiense soma 20 pontos, um à frente do Lens, e está com 100% de aproveitamento na Champions League. Diante disso, o foco é garantir o resultado para seguir na ponta e aumentar a distância para os rivais na Ligue 1.
Por outro lado, a comissão técnica deve poupar o lateral Hakimi para evitar uma futura contusão. O treinador Luís Enrique também não poderá contar com nomes importantes, que estão no departamento médico, como os meio-campistas João Neves (coxa) e Fabián Ruiz (virilha).
LORIENT X PSG
10ª rodada do Campeonato Francês
Data e horário: quarta-feira, 29/10/2025, às 15h (de Brasília).
Local: Stade du Moustoir, em Lorient
LORIENT: Mvogo; Igor Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin. Técnico: Olivier Pantaloni
PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Lee Kang-in, Vitinha, Mayulu; Dembélé, Kvaratskhelia, Doué (Gonçalo Ramos). Técnico: Luis Enrique.
Árbitro: W. Delajod