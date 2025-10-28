Lorient x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG volta a campo, depois de ter assumido a liderança do Campeonato Francês, diante de um adversário que está no Z3 / Crédito: Jogada 10

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo, nesta quarta-feira (29), para enfrentar o Lorient pela 10ª rodada. Assim, o confronto está marcado para às 15h (de Brasília) e ocorre no Stade du Moustoir, localizado no noroeste da França. Dessa forma, os donos da casa chegam em crise, visto que venceram apenas duas partidas das nove disputadas na competição, contra o Monaco e o Rennes. O PSG, por sua vez, assumiu a ponta depois de vencer o Brest e tentar aumentar a distância para o restante do pelotão de frente.

Onde assistir O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão da CazeTV Como chega o Lorient No momento, a equipe é a 16ª colocada, com oito pontos, na zona de rebaixamento ao lado de Auxerre e Metz. Nesse sentido, os donos da casa necessitam pontuar para encostar em Angers, Le Havre, Nantes e Brest, que somam 9. Para o duelo, o defensor Abdoulaye Faye está fora de combate por causa de uma lesão no pé. Além disso, as outras baixas são: Isaak Touré (joelho), Panos Katseris (perna), Bandiougou (fadiga) e Trevan Sanusi (tornozelo), todos contundidos, enquanto Bamo Meité é dúvida.