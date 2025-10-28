Liverpool x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Liverpool e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), em Anfield Road, pela 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa. O duelo será uma reedição da final da Supercopa da Inglaterra, e os Reds terão a possibilidade de se ‘vingar’ diante de seus torcedores.

LEIA MAIS: Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão

Como chega o Liverpool

O Liverpool vive um momento complicado e chega pressionado sob o comando do técnico Arne Slot. Isto porque o time vem de uma sequência de quatro derrotas na Premier League e caiu para a 7ª posição, com 15 pontos, sete atrás do líder Arsenal.

No compromisso mais recente, os Reds perderam para o Brentford, fora de casa, e precisam dar uma resposta para os seus torcedores.

Para o duelo deste sábado, o técnico Arne Slot segue sem o goleiro brasileiro Alisson, que só voltará em meados de novembro, além do zagueiro Leoni e o lateral Frimpong, todos lesionados. Já Gravenberch, Isak e Curtis Jones são dúvidas.