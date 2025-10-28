Jornalista faz alerta sobre pressão em arbitragem brasileira: “Insustentável”

O jornalista André Rizek fez um alerta sobre a arbitragem brasileira na segunda-feira (27), durante programa no SporTV. O jornalista afirmou que os árbitros brasileiros são melhores do que os da Conmebol, mas ressaltou que a pressão que está acontecendo no país, acaba tornando a vida deles insustentável.

“Será que os árbitros da Conmebol são tão melhores do que aqueles que apitam brasileiro? Realmente eu não acho. Eu não acho. Até porque juiz brasileiro quando apita na Libertadores apita melhor do que apita no Brasileiro. Então a minha conclusão é óbvia. Esse ambiente de pressão aqui tá tornando a vida dos caras insustentável, insustentável”, disse.