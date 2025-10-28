Itália x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 12h30

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (28), às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma

Nesta terça-feira (28), a Seleção Brasileira feminina vai a Parma para encarar a Itália em um amistoso, às 13h15 (de Brasília), no Estádio Ennio Tardini. As seleções, aliás, vivem fases diferentes na temporada, com o Brasil chegando como favorito para o confronto por conta das atuações mais convincentes. É, aliás, o segundo compromisso das brasileiras em solo europeu.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha, ao vivo, a partir de 12h30, todas as emoções da partida. Christopher Henrique narra, João Miguel Lotufo comenta e Will Ferrera reporta.