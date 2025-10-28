Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão x Fiorentina: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2025/26. Nesta quarta-feira (29), Inter e Fiorentina se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, pela 9ª rodada da Serie A.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão
Como chega a Inter de Milão
A Inter de Milão vem de uma derrota por 3 a 1 para o Napoli, fora de casa, e se afastou da briga pela liderança do Italiano. Assim, o time caiu para a 4ª posição, com 15 pontos.
Além disso, o técnico Cristian Chivu precisa lidar com alguns problemas no elenco, uma vez que o departamento médico do clube está cheio. Mkhitaryan, Marcus Thuram, Darmian e Tomás Palacios são alguns jogadores lesionados que não estarão à disposição nesta quarta-feira.
Ou seja, a expectativa é que Cristian Chivu faça algumas alterações na equipe para este duelo da 9ª rodada.
Como chega a Fiorentina
Por outro lado, a Fiorentina faz um início de temporada decepcionante para seus torcedores e está na zona de rebaixamento do Italiano. A Viola ficou no empate por 2 a 2 contra o Bologna na rodada passada e ainda não venceu na competição. Dessa maneira, o time está em 18º lugar, com somente quatro pontos em oito jogos.
Para o duelo fora de casa, o técnico Stefano Pioli terá somente o desfalque de Tariq Lamptey, contratado na última janela de transferências, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
INTER DE MILÃO X FIORENTINA
9ª rodada do Campeonato Italiano
Data e horário: quarta-feira, 29/10/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: San Siro, em Milão.
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic (Zielinski), Carlos Augusto (Dimarco), Bonny (Esposito), Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.
FIORENTINA: De Gea, Pongracic (Comuzzo), Pablo Marí, Ranieri, Dodô, Mandragora (Ndour), Nicolussi Caviglia, Sohm, Gonsens (Fortini), Gudmundsson (Dzeko), Moise Kean. Técnico: Stefano Pioli.
Árbitro: Simone Sozza.
VAR: Davide Ghersini.
