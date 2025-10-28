Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão

Arqueiro da equipe italiana é acusado de atropelar o homem na cadeira de rodas, que não resistiu aos ferimentos; clube se posicionou

Um idoso de 81 anos morreu na manhã desta terça-feira (28), na na cidade de Fenegrò, província de Como, no norte da Itália, após ser atropelado por Josep Martínez, de 27 anos. Segundo informações locais, o goleiro da Inter de Milão dirigia um carro particular quando atingiu o homem, que estava de cadeira de rodas, por volta das 09h43 (horário local).

Informações do jornal Gazetta dello Sport revelam que Martínez prestou socorro imediato à vítima, mas o idoso não resistiu aos ferimentos. O jogador, ainda de acordo com apuração local, não se feriu, mas está em estado de choque.

Após apurações preliminares, a polícia italiana indica que o acidente ocorreu após uma manobra inesperada da vítima. A reconstituição publicada pela Gazzetta mostra que o homem mudou repentinamente de direção, possivelmente em decorrência de um mal súbito. Nesse momento, atravessou a trajetória do veículo conduzido pelo goleiro.

“De acordo com reconstrução inicial e sumária, ainda sob análise dos Carabinieri, o homem na cadeira de rodas pode ter mudado repentinamente de direção. Possivelmente devido a uma doença, cortando a trajetória do veículo dirigido pelo jogador . Ele imediatamente socorreu o idoso”, publicou o jornal .

As autoridades isolaram o local para determinar, com auxílio de peritos de trânsito, a dinâmica exata do atropelamento. A promotoria de Como também acompanha o caso e deve decidir se abrirá investigação formal sobre o episódio.