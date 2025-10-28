Idealizadores de SAF no Corinthians apresentam proposta em evento sem Stabile

Projeto propõe transformar o futebol do clube em sociedade anônima com participação de torcedores e investidores institucionais / Crédito: Jogada 10

O grupo de empresários e conselheiros idealizadores da “SAFiel”, projeto que pretende transformar o Corinthians em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com participação direta dos torcedores como acionistas, apresentou publicamente a proposta nesta terça-feira (28), em evento realizado no Museu do Futebol, em São Paulo. O encontro contou com a presença de jornalistas, associados e convidados. Contudo, sem o presidente Osmar Stabile, que havia se reunido com os responsáveis pelo projeto no fim de setembro. Mesmo assim, os idealizadores fizeram uma entrega simbólica da proposta a conselheiros. Além disso, informaram que o documento será protocolado oficialmente no Parque São Jorge ainda nesta terça, à tarde.

Obstáculos políticos e estatutários Os criadores da SAFiel reconhecem que o principal desafio será convencer dirigentes e conselheiros a dar andamento ao plano, especialmente porque a reforma estatutária em discussão no Conselho Deliberativo prevê que o controle majoritário da futura SAF deve permanecer com o clube associativo, o que, segundo eles, inviabiliza o modelo proposto. “Na prática, se o clube associativo quiser deter a maioria das ações, manda um sinal para o mercado de que quer continuar no comando. E isso, na nossa visão, afasta e dificulta a entrada de capital, pelo menos o capital mais sério e institucional. Ele não quer riscos. Infelizmente, o clube associativo é o maior responsável pela situação ter chegado onde chegou. Dificilmente um investidor entraria nesse cenário, afinal, não haveria uma mudança do eixo de controle da gestão”, afirmou Carlos Teixeira, um dos idealizadores. Outro integrante do grupo, Eduardo Salusse, reforçou que o estatuto atual não pode ser um impeditivo, caso haja vontade política de mudança. “O estatuto do Corinthians é antigo, ruim, contraditório e cheio de lacunas, dá margem a várias interpretações. Eu sou de uma geração em que vale mais o olho no olho do que o que está no estatuto. Se tiver vontade, pouco importa o estatuto. O Cruzeiro tinha uma restrição similar à do Corinthians e se alterou na mesma assembleia em que se aprovou a SAF”, disse.

Apesar das boas intenções, os proponentes admitem resistência interna. Teixeira relatou que, embora Stabile tenha prometido comparecer, cancelou a presença de última hora, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, não respondeu a novos convites após uma reunião inicial. Como funcionaria a “SAFiel” no Corinthians A proposta prevê a criação de uma holding chamada Invasão Fiel S/A, que passaria a controlar todas as propriedades de futebol do clube — incluindo o time masculino, feminino e as categorias de base. Essa nova empresa teria duas classes de ações: Classe A, voltada para torcedores-investidores, obrigatoriamente sócios ou membros do programa Fiel Torcedor, com direito a voto. Classe B, para investidores institucionais, sem direito a voto.

Um ponto central do modelo é que nenhum acionista poderia votar com mais de 1,8% do capital social, mesmo que detenha participação maior. Uma forma de evitar concentração de poder e manter o caráter popular do clube. A meta de captação da SAFiel está entre R$ 1,6 bilhão e R$ 2,5 bilhões, valor que seria direcionado para reestruturar as dívidas do Corinthians (hoje na casa de R$ 2,7 bilhões), modernizar o CT, investir no elenco e implementar governança corporativa e compliance. Estrutura de gestão e transparência Além disso, o projeto também prevê a criação de um Comitê de Governança e conselhos administrativo, fiscal e cultural, com gestores independentes e representantes dos torcedores, torcidas organizadas e do Parque São Jorge. A administração seria feita por executivos profissionais, com contratações e demissões baseadas em metas de desempenho.