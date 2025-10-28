Fluminense x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tem a chance de entrar no G6, enquanto o Vozão segue na missão de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão

Em brigas distintas, Fluminense e Ceará fazem duelo nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca entrar no G6, enquanto o Vozão ainda está na fuga da zona de rebaixamento. A equipe das Laranjeiras, aliás, ocupa a sétima posição, com 44 pontos, e em caso de vitória ultrapassa o Botafogo e assume a sexta posição, zona de classificação para Libertadores. Do outro lado, o time cearense, portanto, está na 14ª colocação, com 35 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro do Z4.

Como chega o Fluminense

O Fluminense se recuperou da derrota sofrida para o Vasco e voltou a vencer no Brasileirão. Em casa, a equipe comandada por Zubeldía venceu o Internacional. Agora, tem a chance de ouro de entrar no G6, zona de classificação para Libertadores. Se vencer, o Flu empata com o Botafogo em pontos, porém terá uma vitória (14-13). Assim, entra de vez na briga pela vaga na competição continental. Sem contar que a equipe ainda tem a oportunidade de garantir a vaga pela Copa do Brasil.

Dentro de campo, Luis Zubeldía pode ter a volta de Nonato, que já treina normalmente com o elenco desde a semana passada. Além dele, o zagueiro Freytes volta de suspensão e Martinelli, que foi poupado diante do Internacional. No entanto, o treinador ainda não poderá contar com Ganso, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, e o zagueiro Manoel, que passou por um cirurgia no joelho e deve voltar somente em novembro.

Como chega o Ceará

Do outro lado, o Ceará segue na missão de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense não vence a três jogos seguidos, com duas derrotas e um empate. Nas últimas cinco partidas, o time acumula somente um triunfo. Serão dois duelos consecutivos com o Fluminense, que pode complicar a vida do Vozão na reta final de temporada. Com passagem pelo Tricolor, Vina, portanto, espera que a “lei do ex” funcione.

“Espero que dessa vez dê certo. Tenho mais duas oportunidades nesta semana. Espero que nos dois jogos ou em um deles, eu possa ajudar efetivamente voltando a marcar pelo clube”, destacou Vina