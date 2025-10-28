Flamengo terá mudanças no meio contra o Racing; veja escalação

Saúl completaria quarteto no setor por causa da ausência de Pedro. Fla ainda conta com o retorno do zagueiro Léo Ortiz para jogo

O técnico Filipe Luís fará mudanças na equipe do Flamengo para o confronto decisivo contra o Racing, nesta quarta-feira (29), pela partida de volta da semifinal da Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina. O treinador, afinal, testou o time com mudanças no meio-campo para compensar a ausência do atacante Pedro. A informação é do “ge”.

Diante disso, o espanhol Saúl pode ser novidade no duelo às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Ele faria o quarteto com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. No setor de ataque, Plata e Carrascal tendem a ser titulares. Além disso, o zagueiro Léo Ortiz, que ficou fora do último jogo por causa de um estiramento no tornozelo direito, e Alex Sandro, poupado pela sequência voltam ao time inicial contra o Racing.