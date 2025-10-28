Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo lança camisa especial para comemorar seus 130 anos

Indumentária faz referência a Pherusa, nome da primeira embarcação rubro-negra, e tem padronagem inspirada nas ondas da Baía de Guanabara
O Flamengo lançou, nesta terça-feira (28), uma camisa para celebrar seus 130 anos. Assim, a indumentária faz referência a Pherusa, nome da primeira embarcação rubro-negra que foi ao mar, enfrentou uma tempestade e naufragou. Na ocasião, os remadores conseguiram se salvar e recuperaram o barco, em um gesto que serviu de inspiração para a fundação do clube.

Dessa forma, os sócios-torcedores poderão adquiri-la por R$ 259,00, com a venda exclusiva até o dia 2 de novembro. Pra comprar o item, deve-se apresentar o  CPF do titular do plano e aproveitar o desconto. A comercialização para o público geral terá início no dia 3, no valor de R$ 299,00.

Além disso, a camisa apresenta uma padronagem inspirada nas ondas da Baía de Guanabara, berço da história do Rubro-Negro. No peito, a formação do primeiro escudo do clube em dourado, com relevo em ondas, detalhe que se repete no patch da barra.  Outro detalhe que chama a atenção é a assinatura do Flamengo, que visa celebrar o legado e o orgulho do torcedor.

Vale destacar que a campanha teve o desenvolvimento baseada no livro Me Arrebata, de Maurício Neves de Jesus e Renato Dalmasso, que conta a história do clube carioca no formato de quadrinhos.

Além da obra, a criação das imagens ocorreu por inteligência artificial, com desenhos que se fundem à realidade. Nesse sentido, o atleta de remo Felipe Kluver, campeão mundial no mês de setembro, na prova single skiff, na China, revelou a nova indumentária. Por fim, o Flamengo completa 130 anos no dia 15 de novembro, enquanto o 28 de outubro é celebrado o Dia do Flamenguista.

