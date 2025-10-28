Famosos se unem para promover ida de torcedores do Flamengo à Argentina após acidente

Grupo deixava o Rio de Janeiro para acompanhar o Rubro-Negro no duelo de volta da semifinal da Libertadores, diante do Racing, nesta quarta / Crédito: Jogada 10

Alguns dos nomes simbólicos da torcida do Flamengo mobilizaram uma ação em auxílio aos membros das organizadas do clube envolvidos no acidente de ônibus, na tarde dessa segunda-feira (27), na rodovia Presidente Dutra (BR-116), altura de Barra Mansa. A iniciativa visa promover o deslocamento de torcedores prejudicados pelo incidente à Argentina, para semifinal da Libertadores.

Liderada pelo influenciador Lucas Jornal, a iniciativa reúne nomes como MC Maneirinho, MC Poze do Rodo, PK, Orochi e o criador de conteúdo Edu, conhecido como Gol do Rayo. Os famosos se uniram com objetivo de custear as passagens e possibilitar a sequência da viagem àqueles que ficaram prejudicados pelo acidente. Lucas Jornal explicou nesta terça-feira (28), já a caminho de Buenos Aires, que a iniciativa surgiu de forma espontânea e não tem qualquer relação direta com o clube. O influenciador garantiu, inclusive, que alguns casos foram resolvidos de ontem para hoje. “Já estamos emitindo algumas passagens. Mas outras pessoas só chegaram em casa às 06h, então estamos vendo. Vai dar certo! Galera, a gente fez isso para galera poder ir ao jogo, devido ao acidente, sem fim lucrativo. Uma ação de ajuda”, afirmou Jornal nas redes sociais. Acidente deixa feridos O ônibus tombou por volta das 15h40 de segunda-feira (27), na altura do quilômetro 276 da BR-116, em Barra Mansa, com integrantes das organizadas Urubuzada e Nação 12. O grupo seguia do Rio de Janeiro em direção a Buenos Aires quando o veículo perdeu o controle e saiu da pista.

Testemunhas e vítimas acionaram o Corpo de Bombeiros às 15h50, que chegaram ao local junto à concessionária CCR Rio-SP, responsável pelo trecho. As equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos ainda no local e, de acordo com a PRF, cerca de 46 pessoas ficaram feridas — três seguem em estado crítico. Já a pista no sentido São Paulo precisou ser totalmente interditada por volta das 16h20 para realização de procedimentos. A ação, porém, provocou cerca de quatro quilômetros de congestionamento até a liberação parcial do tráfego, no início da noite. Flamengo e organizadas se pronunciam O Rubro-Negro, bem como a Urubuzada e Nação 12, se manifestou sobre o caso por meio de nota oficial nas redes sociais. O clube informou que tem acompanhado o caso e seus respectivos desdobramentos de perto, mantendo contato com autoridades locais.

“O Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com o ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires. Entramos em contato com o Prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados”, dizia um trecho. Já a Urubuzada buscou tranquilizar especialmente amigos e familiares após o incidente. “Informamos que, apesar dos sustos, nossos membros se encontram bem. Alguns com leves ferimentos, sem risco de vida”, comunicou. A Nação 12 corroborou: “Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente […]. Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem”.