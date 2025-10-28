Ex-Santos pode ser campeão no Leste Europeu nesta quarta

Atacante boliviano, Enzo Monteiro, do FK Auda, disputa a final da Copa da Letônia contra o Riga FC nesta quarta-feira (29) / Crédito: Jogada 10

Ex-Santos, o atacante Enzo Monteiro vai em busca do título da Copa da Letônia com o FK Auda, nesta quarta-feira (29), diante do Riga FC. O adversário conquistou recentemente o título da Liga Letã e soma apenas quatro derrotas em toda a temporada. Emprestado pelo Peixe ao clube letão até o fim da temporada, o atacante boliviano de 21 anos vive a expectativa de levantar o primeiro troféu da carreira profissional.

A expectativa é muito grande para essa decisão. Sabemos que será um jogo difícil, contra o atual campeão da liga, que perdeu pouquíssimas vezes no ano. Mas é uma partida única, de 90 minutos, em que tudo pode acontecer. Se chegamos até aqui, é porque acreditamos que podemos ser campeões", afirmou o atacante. Nos últimos anos, FK Auda, de Enzo Monteiro, vem de um título da Copa da Letônia em 2022. No entanto, perdeu a decisão na temporada passada. Por outro lado, o Riga FC disputou a final em quatro ocasiões no últimos dez anos. Em 2016 e 2017, ficou com o vice, levantando os troféus em 2018 e 2023. Além da final da copa nacional, o FK Auda ainda disputará mais duas partidas pela liga antes do encerramento da temporada. Jogador da seleção boliviana, Enzo faz um balanço positivo da primeira experiência na Europa e espera encerrar o ciclo com um título.