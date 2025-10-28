Em meio à realidade do Botafogo, Textor tem ajuda de investidor para comprar o Wolverhampton

Apesar do imbróglio com a Eagle Football e o Alvinegro, empresário oferece cerca de R$ 1,07 bilhão e mais R$ 1,88 bilhão em ações pelo Wolves / Crédito: Jogada 10

Em meio à crise financeira do Botafogo, John Textor surpreendeu ao fazer uma proposta de 200 milhões de euros (R$ 1,07 bilhão) para comprar o Wolverhampton, da Inglaterra. Afinal, o Alvinegro está no momento de corte de gastos e vive o impasse no pagamento da premiação do Mundial de Clubes, em que elenco e diretoria não chegaram a um denominador comum. No entanto, de acordo com informações do portal “ge”, o norte-americano conta com um investidor para buscar a compra do clube inglês, só que ainda mantido em sigilo.

No momento, esse investidor tem interesse apenas nesta negociação, sem qualquer quantia para o Glorioso, que necessita de R$ 350 milhões em investimento para o primeiro semestre de 2026. O norte-americano acredita que a aquisição de uma equipe na Inglaterra é benéfica para a Eagle. Algo que pode atrair novos jogadores, como ocorreu com Thiago Almada e Luiz Henrique. Por outro lado, neste primeiro momento, houve uma negativa à proposta inicial de Textor. Vale destacar que o grego Evangelos Marinakis não pode ser esse investidor, pois já é dono do Nottingham Forest. A Premier League proíbe que um acionista tenha envolvimento em dois clubes ao mesmo tempo.