Em boa fase, Arthur confessa que tem o objetivo de retornar à Seleção

Volante soma sete jogos pelo Imortal desde o seu retorno e em todos foi titular, além de ser o diferencial para o bom funcionamento da equipe / Crédito: Jogada 10

Um dos principais motivos para o distanciamento da zona de rebaixamento do Grêmio e o crescimento no Brasileirão é o meio-campista Arthur Melo. Inclusive, o jogador voltou ao Imortal por empréstimo junto à Juventus, da Itália, na segunda janela de transferências, e ainda na metade da temporada já voltou a se sobressair no Brasil. Com o sucesso neste objetivo, sua outra missão será concretizar a volta à Seleção Brasileira. Após o resultado positivo no clássico contra o Juventude, Arthur admitiu que almeja retornar à lista de convocados da pentacampeã mundial. Ele não é chamado para a equipe nacional desde março de 2022. Por sinal, esteve presente no grupo que foi campeão da Copa América em 2019 no Brasil. A propósito, ele foi o responsável pela assistência para Gabriel Jesus marcar na decisão.

“Sonho, claro. Todo jogador sonha com Seleção Brasileira, já tive o prazer de estar lá e sei o quanto é bom. Venho trabalhando para isso. Para ajudar o Grêmio, fazer meu melhor, e fazendo meu melhor, quem sabe vem uma convocação. Vou seguir trabalhando para ajudar o Grêmio. Mas Seleção é reconhecimento do trabalho que todo jogador sonha, é seguir trabalhando”, reconheceu Arthur. Diferencial para o funcionamento do Grêmio O volante foi titular nas sete partidas que atuou até aqui pelo Tricolor gaúcho. Ele esteve em campo por 79 minutos por jogo na média. Entre os seus companheiros de Grêmio no Brasileirão, ele conta com a maior média de passes completos, com pouco mais de 47. Os compromissos anteriores do Grêmio evidenciaram a importância de Arthur para o time. Afinal, quando esteve ausente, na derrota por goleada para o Bahia, fora de casa, a equipe teve desempenho sem inspiração e irreconhecível. Além disso, o técnico Mano Menezes admitiu que o Imortal sentiu a falta do camisa 29 em campo. Em seu retorno, na vitória sobre o Juventude em clássico, o time voltou a apresentar performance positiva.