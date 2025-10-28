Dortmund vence Frankfurt nos pênaltis e avança na Copa da Alemanha

Dortmund vence Frankfurt nos pênaltis e avança na Copa da AlemanhaApós empate por 1 a 1 no tempo normal, Kobel brilha nas cobranças e garante a classificação do Borussia
Em um dos duelos mais esperados da segunda fase da Copa da Alemanha, o Eintracht Frankfurt recebeu o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (28), em um confronto digno de Bundesliga. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Ansgar Knauff e Brandt, a vaga foi decidida nos pênaltis, e o Dortmund levou a melhor por 4 a 2. Dōan chutou por cima e Chaïbi parou em defesa de Kobel, que se tornou o grande destaque da classificação no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.
That was an anxiety attack but WE MOVE!
