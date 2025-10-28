Depay não consegue deixar Rio e falta treino do Corinthians

Depay não consegue deixar Rio e falta treino do CorinthiansJogador voltaria de helicóptero e desembarcaria direto no CT Joaquim Grava, mas mau tempo na capital paulista impediu viagem
Memphis Depay faltou o treino do Corinthians nesta terça-feira (28), no CT Joaquim Grava. O atacante holandês estava no Rio de Janeiro e voltaria para São Paulo nesta manhã, de helicóptero, e desembarcaria direto no centro de treinamento. Contudo, o mau tempo na capital paulista impediu. Dessa forma, a Prefeitura carioca impossibilitou a viagem por questões de segurança.
O elenco do Corinthians recebeu dois dias de folga após vencer o Vitória, no último sábado (25), pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o atacante holandês aproveitou o tempo livre para visitar amigos no Rio de Janeiro. Depay avisou a diretoria com antecedência que voltaria de helicóptero e pediu autorização para aterrissar em um dos gramados do CT Joaquim Grava, o que foi liberado.
Entretanto, o helicóptero não decolou do Rio de Janeiro. Além do mau tempo em São Paulo, o que impediu a viagem, a capital fluminense viveu um dia caótico com uma megaoperação da polícia nos complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte. Dessa forma, 60 suspeitos morreram, incluindo quatro policiais, e 81 detidos, além outros oito agentes feridos. Na ação, os policiais apreenderam 93 fuzis.
A aterrissagem estava prevista para 12h30. A expectativa é que o atacante holandês fique à disposição do técnico Dorival Júnior para o treino desta quarta-feira (29), no CT Joaquim Grava. Na atividade sem Depay, o técnico Dorival Júnior iniciou com um trabalho de força na academia. Depois, em campo, os atletas fizeram um treino de posse de bola com foco na pressão pós-perda.