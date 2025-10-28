Depay não consegue deixar Rio e falta treino do Corinthians

Memphis Depay faltou o treino do Corinthians nesta terça-feira (28), no CT Joaquim Grava. O atacante holandês estava no Rio de Janeiro e voltaria para São Paulo nesta manhã, de helicóptero, e desembarcaria direto no centro de treinamento. Contudo, o mau tempo na capital paulista impediu. Dessa forma, a Prefeitura carioca impossibilitou a viagem por questões de segurança.

O elenco do Corinthians recebeu dois dias de folga após vencer o Vitória, no último sábado (25), pela 30ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o atacante holandês aproveitou o tempo livre para visitar amigos no Rio de Janeiro. Depay avisou a diretoria com antecedência que voltaria de helicóptero e pediu autorização para aterrissar em um dos gramados do CT Joaquim Grava, o que foi liberado.