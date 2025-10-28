Crespo ganha retorno de Tolói e tem semana livre de trabalho

Zagueiro completou o período de transição, participou de toda a atividade no último domingo (26) e deve ficar à disposição para o próximo jogo

Após a vitória sobre o Bahia, o técnico Hernán Crespo ganhou uma semana de paz para trabalhar e reorganizar o São Paulo. Afinal, o Tricolor encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas e amenizou a crise, mas o recorte recente ainda é duro com o argentino. Dessa forma, o treinador ganhou uma boa notícia no último treino: o retorno de Rafael Tolói.

Na atividade do último domingo (26), Rafael Tolói participou sem limitações durante todo o treino e animou a comissão técnica sobre um possível retorno já contra o Vasco, domingo (2), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Brasileirão. Contudo, a participação, é claro, vai depender do próprio desempenho do jogador durante a semana.

Tolói se recuperou de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O jogador completou período de transição com a preparação física e voltou a treinar com o elenco no domingo. Assim, o zagueiro participou de toda a atividade, sem limitações, incluindo o treinamento coletivo com os jogadores que não participaram do jogo contra o Bahia ou atuaram por poucos minutos.

O São Paulo deu folga para os jogadores na última segunda-feira (27) e nesta terça (28). Dessa forma, o elenco se reapresenta nesta quarta (29), às 9h30, no CT da Barra Funda, para dar sequência a preparação visando o jogo contra o Vasco.

