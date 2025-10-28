Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Craque Neto critica Vini Jr após atitude em clássico: “Jogadorzinho mascarado”

Apresentador detonou a atitude do jogador após ser substituído por Xabi Alonso na vitória do Real Madrid em cima do Barcelona
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Craque Neto não gostou da atitude de Vini Jr na vitória do Real Madrid em cima do Barcelona, no domingo (26), pelo Campeonato Espanhol. O jogador xingou o técnico Xabi Alonso após ser substituído.

Dessa forma, o apresentador fez críticas ao jogador e ainda afirmou que o brasileiro não vai continuar no clube espanhol. Além disso, Neto também comentou sobre o desempenho do atacante com a camisa da Seleção Brasileira.

“Ele não fica no Real Madrid. O Real Madrid nunca baixou a cabeça pra ídolo nenhum. Beckham foi embora. Ronaldo foi embora. Raul foi embora. Cristiano Ronaldo foi embora. O Vinícius Junior tá achando que ele é o quê? Tá achando que você é Pelé, irmão? Tá achando que você é quem? E a sacanagem até com o Rodrygo, que é brasileiro, seu parceiro. Que máscara, que jogadorzinho mascarado, que máscara que você tá… Se achando o cara mais importante do mundo. Se achando mais importante que o Real Madrid. Você tá de brincadeira. Sabe quantos gols você fez na seleção brasileira? Acho que sete…”, disse Neto.

Vini Jr oficializa namoro com Virginia

Nesta terça-feira (28), o atacante Vini Jr. oficializou seu relacionamento com Virginia Fonseca nas redes sociais. O astro do Real Madrid escolheu Monte Carlo como cenário para viagem dos pombinhos e publicou a primeira foto de casal em seu feed de Instagram. Na legenda, colocou a inicial dos dois entre um emoji de coração.

A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra “Love (amor)”. Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.

 

 

