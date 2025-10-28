Corinthians mira arrancada no Brasileirão pensando em vaga na Libertadores

Timão encara reta decisiva de oito partidas, com clássico diante do São Paulo e confrontos diretos contra equipes do topo e do Z4 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians inicia a reta final do Campeonato Brasileiro determinado a somar o máximo de pontos possíveis e encerrar a temporada na parte de cima da tabela e beliscar uma vaga na próxima Libertadores. Restando oito rodadas para o fim da competição, o Timão terá um calendário desafiador. Afinal, são cinco jogos em casa, um Majestoso contra o São Paulo, e duelos tanto com equipes que brigam pelo G6 quanto com adversários ameaçados pelo rebaixamento. Encerrada a 30ª rodada, o time dirigido por Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos. Oito a menos que o Botafogo, sexto colocado e último dentro da zona de classificação para a fase prévia da Libertadores.

“Nosso objetivo é simples: somar o máximo de pontos e terminar o mais alto possível. Temos que aproveitar os jogos em casa e manter a regularidade”, tem repetido o elenco corintiano nas últimas entrevistas. O próximo compromisso será diante do Grêmio, que tem a mesma pontuação, mas aparece em 11º lugar devido ao saldo de gols. Aliás, a partida acontece no domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Além do confronto direto com os gaúchos, o Timão ainda enfrentará dois times da parte de cima da tabela, Botafogo e Cruzeiro,. Além disso, tem dois embates contra equipes na zona de rebaixamento, Fortaleza (18º) e Juventude (19º). Entre os duelos marcantes está o clássico contra o São Paulo, em casa. No primeiro turno, o Corinthians perdeu o Majestoso por 2 a 0, em uma das atuações mais criticadas da equipe na temporada. Agora, o confronto é visto como oportunidade de revanche e de afirmação dentro do Brasileirão.