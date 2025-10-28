Corinthians mira arrancada no Brasileirão pensando em vaga na Libertadores

Corinthians mira arrancada no Brasileirão pensando em vaga na LibertadoresTimão encara reta decisiva de oito partidas, com clássico diante do São Paulo e confrontos diretos contra equipes do topo e do Z4
O Corinthians inicia a reta final do Campeonato Brasileiro determinado a somar o máximo de pontos possíveis e encerrar a temporada na parte de cima da tabela e beliscar uma vaga na próxima Libertadores. Restando oito rodadas para o fim da competição, o Timão terá um calendário desafiador. Afinal, são cinco jogos em casa, um Majestoso contra o São Paulo, e duelos tanto com equipes que brigam pelo G6 quanto com adversários ameaçados pelo rebaixamento.
Encerrada a 30ª rodada, o time dirigido por Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos. Oito a menos que o Botafogo, sexto colocado e último dentro da zona de classificação para a fase prévia da Libertadores.
“Nosso objetivo é simples: somar o máximo de pontos e terminar o mais alto possível. Temos que aproveitar os jogos em casa e manter a regularidade”, tem repetido o elenco corintiano nas últimas entrevistas.
O próximo compromisso será diante do Grêmio, que tem a mesma pontuação, mas aparece em 11º lugar devido ao saldo de gols. Aliás, a partida acontece no domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.
Além do confronto direto com os gaúchos, o Timão ainda enfrentará dois times da parte de cima da tabela, Botafogo e Cruzeiro,. Além disso, tem dois embates contra equipes na zona de rebaixamento, Fortaleza (18º) e Juventude (19º).
Entre os duelos marcantes está o clássico contra o São Paulo, em casa. No primeiro turno, o Corinthians perdeu o Majestoso por 2 a 0, em uma das atuações mais criticadas da equipe na temporada. Agora, o confronto é visto como oportunidade de revanche e de afirmação dentro do Brasileirão.
Pensando além do Brasileirão
Além disso, a reta final do campeonato também servirá de preparação para o mata-mata da Copa do Brasil, em que o Timão enfrentará o Cruzeiro nas semifinais, marcadas para os dias 10 e 14 de novembro. Contudo, com a possibilidade de um G8, o Alvinegro entende que também pode beliscar uma vaga na próxima Libertadores via Brasileirão.
Com a chance de fechar o ano em alta, Dorival Júnior tenta equilibrar a equipe entre as duas frentes de disputa, valorizando a sequência positiva construída nas últimas rodadas.
Próximos jogos do Corinthians no Brasileirão
Corinthians x Grêmio – 2/11, às 16h, na Neo Química Arena
Red Bull Bragantino x Corinthians – 5/11, às 19h, no Cícero de Souza Marques
Corinthians x Ceará – 9/11, às 16h, na Neo Química Arena
Corinthians x São Paulo – Semana de 19/11
Cruzeiro x Corinthians – Fim de semana de 23/11
Corinthians x Botafogo – Fim de semana de 30/11
Fortaleza x Corinthians – Semana de 3/12
Corinthians x Juventude – Fim de semana de 7/12