Corinthians é denunciado no STJD por objetos arremessados contra o Palmeiras

Timão poderá ser obrigado a pagar até R$ 100 mil por conta das infrações em jogo das oitavas de final da Copa do Brasil

Assim, o Timão foi enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode ser multado em R$ 100 mil.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o Corinthians pelo arremesso de objetos no gramado da Neo Química Arena no jogo contra o Palmeiras, pelas oitava de final da Copa do Brasil. Alias, a partida ocorreu no dia 30 de julho e terminou em 1 a 0 para o Alvinegro.

O árbitro Wilton Pereira de Sampaio relatou dois casos na súmula da partida. O primeiro com lasers direcionados ao goleiro Weverton, do Palmeiras, além do arremesso de objetos na área técnica do time adversário.

“Aos 46 minutos do primeiro tempo, a partida foi interrompida em virtude da utilização de equipamento laser, por parte da torcida mandante, que atingiu a visão do goleiro da equipe visitante. A administração do estádio seguiu o protocolo e o incidente cessou”, escreveu o árbitro, antes de prosseguir:

“Aos 39 minutos do segundo tempo, a partida foi paralisada em virtude do arremesso de diversos objetos, por parte da torcida mandante, em direção ao campo de jogo. Sendo eles isqueiros, cigarros eletrônicos e copos. Tais fatos ocorreram no local onde os atletas visitantes estavam em aquecimento, no banco de reservas e também na área técnica desta mesma equipe”.

Julgamento do Corinthians ocorrerá na sexta-feira

Aliás, o artigo 213 do CBJD prevê pena de R$ 100 a R$ 100 mil aos clubes que deixaram de “tomar providências capazes de prevenir e reprimir: I — desordens em sua praça de desporto; II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.