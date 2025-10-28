Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Consulado do Flamengo em Buenos Aires recebe cerca de 150 torcedores em festa em Puerto Madero

Torcedores fizeram a festa em evento organizado pelo consulado rubro-negro na Argentina; semifinal é nesta quarta-feira (29)
Com a “decisão” contra o Racing (ARG) se aproximando, torcedores do Flamengo vão chegando aos poucos em Buenos Aires, na Argentina, onde será realizado o jogo, válido pela semifinal da Libertadores. Assim, alguns se reuniram nesta terça-feira (28) em um bar na região de Puerto Madero, visando confraternizar antes da partida decisiva, marcada para esta quarta-feira (29), em Avellaneda.

O encontro teve organização da Fla Buenos Aires, consulado oficial criado em 2016. Mariana Kanzler, uma das diretoras da organizada, recepcionou os torcedores, que fizeram a festa em um dos bares mais conhecidos da região. Brasileira mas moradora da Argentina, ela revelou que entrou para a torcida em 2019. Desde então, busca organizar eventos entre rubro-negros na capital argentina.

“O objetivo é a confraternização. Ter esse calor brasileiro, o calor rubro-negro, principalmente. Esse é o mais importante. A gente realmente faz por amor. Óbvio que as vezes tem estresse, mas a gente ama o Flamengo”, revelou.

Segundo Mariana, cerca de 150 torcedores garantiram presença no evento. O mesmo ocorreu contra o Estudiantes, nas quartas de final. No entanto, o encontro foi em Palermo.

O consulado, aliás, organiza transmissões dos jogos importantes do Flamengo, como pela Libertadores. São cerca de 30 membros, mas, dependendo da importância do jogo, o quórum é maior. No Mundial, por exemplo, 150 pessoas assistiam aos jogos em telões em Palermo.

