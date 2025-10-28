Conselho apresenta projeto de reforma do estatuto que prevê SAF no Corinthians

Investidor não poderá ter controle majoritário do clube, que permanecerá nas mãos dos associados / Crédito: Jogada 10

O Conselho Deliberativo do Corinthians apresentou nesta segunda-feira (27) o projeto de reforma do estatuto que prevê SAF. Contudo, existe uma série de requisitos e limitações, como o controle majoritário permanecendo nas mãos dos associados. Assim, o projeto deve ser votado no Conselho Deliberativo e em Assembleia Geral de sócios ainda neste ano. A transformação em SAF deverá passar por análise do Conselho de Orientação (Cori) e aprovação do Conselho Deliberativo. Dessa forma, para ser aprovada, precisará de dois terços de votos favoráveis dos conselheiros. Além, o projeto também precisará passar por “auditoria independente e processo formal de due diligence técnica e multidisciplinar.