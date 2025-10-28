Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho apresenta projeto de reforma do estatuto que prevê SAF no Corinthians

Investidor não poderá ter controle majoritário do clube, que permanecerá nas mãos dos associados
O Conselho Deliberativo do Corinthians apresentou nesta segunda-feira (27) o projeto de reforma do estatuto que prevê SAF. Contudo, existe uma série de requisitos e limitações, como o controle majoritário permanecendo nas mãos dos associados. Assim, o projeto deve ser votado no Conselho Deliberativo e em Assembleia Geral de sócios ainda neste ano.

A transformação em SAF deverá passar por análise do Conselho de Orientação (Cori) e aprovação do Conselho Deliberativo. Dessa forma, para ser aprovada, precisará de dois terços de votos favoráveis dos conselheiros. Além, o projeto também precisará passar por “auditoria independente e processo formal de due diligence técnica e multidisciplinar.

Em caso de aprovação do Conselho e depois da realização de auditoria, o projeto vai ser votado pelos sócios em Assembleia Geral. Assim, também precisará de dois terços de votos favoráveis dos associados votantes. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, explicou que os dois terços necessários para aprovações são do total de conselheiros e associados participantes das votações.

Por fim, o projeto prevê que investidor não poderá ter controle majoritário do clube. Portanto, o Corinthians terá 51% do capital social da sociedade. Além disso, pelo menos 10% da receita líquida deverão ser destinados ao Corinthians. Contudo, apesar do projeto, a transformação em SAF encontra resistência entre conselheiros e associados.

Corinthians

