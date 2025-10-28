Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com um gol em seis meses, Tiquinho Soares segue sem convencer no Santos

Centroavante soma apenas dois gols no Brasileirão e vê concorrência aumentar com boa fase de Lautaro Díaz e iminente volta de Neymar
O Santos contratou Tiquinho Soares para ser referência ofensiva, mas seu rendimento ficou abaixo das expectativas. Aos 34 anos, o experiente centroavante ainda não conseguiu se firmar sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, acumulando atuações apagadas e participações esporádicas no time.

Desde a chegada do novo técnico, Tiquinho balançou a rede apenas uma vez, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de setembro. Foi o único gol em mais de seis meses. Antes disso, sua última comemoração havia acontecido no dia 20 de abril. Na ocasião, ele marcou na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os números atuais contrastam fortemente com o desempenho no Campeonato Paulista. Na época, o atacante terminou como vice-artilheiro do time, com cinco gols, atrás apenas de Guilherme, que marcou dez. Desde então, a produção ofensiva despencou, e Tiquinho perdeu espaço gradativamente.

Com Vojvoda, sua principal oportunidade foi na partida contra o Grêmio, quando entrou no intervalo, mas desperdiçou uma chance clara frente ao goleiro Gabriel Grando. Desde então, ele não voltou a figurar entre os titulares. A última vez em que iniciou uma partida foi em 24 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Bahia, sob o comando do interino Matheus Bacchi.

Cada vez com menos espaço no time

A tendência é que a situação do atacante permaneça sem grandes mudanças. Além do bom momento de Lautaro Díaz, que se adaptou bem ao esquema de Vojvoda, o técnico aguarda a recuperação de Neymar, que completou seis semanas de tratamento e iniciou a fase de transição física.

Mesmo com evolução no quadro clínico, Neymar dificilmente será relacionado para o duelo decisivo diante do Fortaleza. O embate acontece no próximo sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cenário deixa claro: Tiquinho, que chegou para ser protagonista, hoje precisa lutar para voltar a ser uma opção viável no ataque santista.

