Com um gol em seis meses, Tiquinho Soares segue sem convencer no Santos

Centroavante soma apenas dois gols no Brasileirão e vê concorrência aumentar com boa fase de Lautaro Díaz e iminente volta de Neymar

Desde a chegada do novo técnico, Tiquinho balançou a rede apenas uma vez, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, no dia 14 de setembro. Foi o único gol em mais de seis meses. Antes disso, sua última comemoração havia acontecido no dia 20 de abril. Na ocasião, ele marcou na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos contratou Tiquinho Soares para ser referência ofensiva, mas seu rendimento ficou abaixo das expectativas. Aos 34 anos, o experiente centroavante ainda não conseguiu se firmar sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, acumulando atuações apagadas e participações esporádicas no time.

Os números atuais contrastam fortemente com o desempenho no Campeonato Paulista. Na época, o atacante terminou como vice-artilheiro do time, com cinco gols, atrás apenas de Guilherme, que marcou dez. Desde então, a produção ofensiva despencou, e Tiquinho perdeu espaço gradativamente.

Com Vojvoda, sua principal oportunidade foi na partida contra o Grêmio, quando entrou no intervalo, mas desperdiçou uma chance clara frente ao goleiro Gabriel Grando. Desde então, ele não voltou a figurar entre os titulares. A última vez em que iniciou uma partida foi em 24 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Bahia, sob o comando do interino Matheus Bacchi.

Cada vez com menos espaço no time

A tendência é que a situação do atacante permaneça sem grandes mudanças. Além do bom momento de Lautaro Díaz, que se adaptou bem ao esquema de Vojvoda, o técnico aguarda a recuperação de Neymar, que completou seis semanas de tratamento e iniciou a fase de transição física.

Mesmo com evolução no quadro clínico, Neymar dificilmente será relacionado para o duelo decisivo diante do Fortaleza. O embate acontece no próximo sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.