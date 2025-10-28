Com titulares poupados, Grêmio inicia preparação para encarar o Corinthians

Os atletas que estiveram em campo no triunfo sobre o Juventude fizeram atividades regenerativas na academia com o intuito de acelerar a recuperação física. Em seguida, os jogadores realizaram corridas de pouca intensidade com o coordenador de preparação física do Imortal, Rogério Dias. Até o momento, o clube não anunciou qualquer lesão de seus titulares.

O grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, no período da tarde, desta terça-feira (28). Assim, a comissão técnica deu início a preparação para a partida contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão. A orientação foi de preservação aos titulares e realizaram somente exercícios na academia. Deste modo, apenas as opções alternativas fizeram treinos com bola. Para este duelo, o técnico Mano Menezes se anima pela possibilidade em escalar a mesma equipe em dois jogos consecutivos depois de quatro meses.

Com o grupo reduzido, integrantes do departamento de futebol pediram a integração de alguns jovens das categorias inferiores em treinos táticos com os reservas em campo reduzido. Se não houver uma baixa inesperada, Mano terá a chance de escalar os mesmos 11 iniciais após quatro meses. O momento anterior que esta situação ocorreu foi na mesma sequência de oponentes no primeiro turno do Brasileirão: Juventude e Corinthians.

Grêmio com dúvida na defesa

O lateral-direito Marcos Rocha segue em tratamento de contusão muscular e provavelmente voltará a ficar disponível nas próximas semanas. Por isso, a principal indefinição fica entre a improvisação do zagueiro Gustavo Martins na lateral direita, opção mais defensiva, e João Lucas alternativa mais ofensiva.

O goleiro Gabriel Grando continua em recuperação de incômodos musculares também é dúvida. O arqueiro já foi ausência no clássico contra o Juventude e a esperança é que volte a ser opção de Tiago Volpi no banco. O Tricolor gaúcho contará com mais quatro treinos até a viagem rumo a São Paulo, no próximo sábado (01/11). A intenção de Mano Menezes é iniciar a montagem da equipe, nesta quarta-feira (29). O jogo entre Grêmio e Corinthians ocorre, às 16h, na Neo Química Arena, no próximo domingo (02/11).