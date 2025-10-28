Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa da Alemanha / Crédito: Jogada 10

As emoções da Copa da Alemanha 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (28), Colônia e Bayern de Munique se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 2ª rodada do torneio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão Como chega o Colônia O Colônia faz um início de temporada regular, mas terá um grande desafio pela frente. Mesmo em casa, o time terá que superar o gigante Bayern para avançar às oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Bundesliga, o time é o 8º colocado, com 11 pontos, dois a menos que o Eintracht Frankfurt, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias. No entanto, o momento do Colônia não é bom. Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Alemão, a equipe venceu somente uma, com outras três derrotas e um empate. Além disso, o técnico Lukas Kwasniok segue com vários desfalques por lesão. Adamyan, Harchaoui, Hübers, Kilian, Köbbing, Kujovic e Van den Berg estão cedidos ao departamento médico do clube e não poderão entrar em campo nesta quarta-feira.

Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o Bayern de Munique faz um início de temporada perfeito e aparece como grande favorito para buscar a classificação. Isto porque o time está com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão, com oito vitórias em oito rodadas, e também venceu todos os três compromissos pela fase de liga da Champions. Ou seja, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany bateu todos os seus adversários em 2025/26. Mesmo em grande fase, Vincent Kompany ainda lida com alguns desfalques por motivo de lesão. São os casos de Davies, Ito, Kiala, Klanac e Musiala. Ao mesmo tempo, o experiente goleiro Neuer vai cumprir suspensão e completa a lista de ausências para este compromisso. COLÔNIA X BAYERN DE MUNIQUE 2ª rodada da Copa da Alemanha

Data e horário: quarta-feira, 29/10/2025, às 16h45 (de Brasília).

Local: RheinEnergieStadion, em Colônia.

COLÔNIA: Schwäbe; Schmied, Martel e Özkacar; Sebulonsen, Lund, Huseinbasic e Johannesson; Bülter, Kaminski e Said El Mala. Técnico: Lukas Kwasniok.

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Raphäel Guerreiro (Boey), Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Olise; Gnabry, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Tobias Welz.