Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da Copa da Alemanha
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As emoções da Copa da Alemanha 2025/26 estão de volta. Nesta terça-feira (28), Colônia e Bayern de Munique se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, em Colônia, pela 2ª rodada do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão

Como chega o Colônia

O Colônia faz um início de temporada regular, mas terá um grande desafio pela frente. Mesmo em casa, o time terá que superar o gigante Bayern para avançar às oitavas de final da Copa da Alemanha. Na Bundesliga, o time é o 8º colocado, com 11 pontos, dois a menos que o Eintracht Frankfurt, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias.

No entanto, o momento do Colônia não é bom. Nas últimas cinco rodadas do Campeonato Alemão, a equipe venceu somente uma, com outras três derrotas e um empate.

Além disso, o técnico Lukas Kwasniok segue com vários desfalques por lesão. Adamyan, Harchaoui, Hübers, Kilian, Köbbing, Kujovic e Van den Berg estão cedidos ao departamento médico do clube e não poderão entrar em campo nesta quarta-feira.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique faz um início de temporada perfeito e aparece como grande favorito para buscar a classificação. Isto porque o time está com 100% de aproveitamento no Campeonato Alemão, com oito vitórias em oito rodadas, e também venceu todos os três compromissos pela fase de liga da Champions. Ou seja, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany bateu todos os seus adversários em 2025/26.

Mesmo em grande fase, Vincent Kompany ainda lida com alguns desfalques por motivo de lesão. São os casos de Davies, Ito, Kiala, Klanac e Musiala. Ao mesmo tempo, o experiente goleiro Neuer vai cumprir suspensão e completa a lista de ausências para este compromisso.

COLÔNIA X BAYERN DE MUNIQUE

2ª rodada da Copa da Alemanha
Data e horário: quarta-feira, 29/10/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: RheinEnergieStadion, em Colônia.
COLÔNIA: Schwäbe; Schmied, Martel e Özkacar; Sebulonsen, Lund, Huseinbasic e Johannesson; Bülter, Kaminski e Said El Mala. Técnico: Lukas Kwasniok.
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Raphäel Guerreiro (Boey), Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Olise; Gnabry, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Tobias Welz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar