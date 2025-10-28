Brasil supera início ruim e vence a Itália em amistoso feminino

Seleção comete muitos erros no 1° tempo, mas cresce na etapa final e fecha Data Fifa na Europa com 100% de aproveitamento

Com o resultado, Brasil segue imponente sobre a Itália. Afinal, as equipes já se enfrentaram oito vezes no futebol feminino, com sete vitórias da Amarelinha e um empate. Ou seja, a Azurra nunca venceu as brasileiras em confrontos. Além disso, é a segunda vitória consecutiva da equipe brasileira sobre europeias. O time de Arthur Elias segue sólido e acumula oito jogos sem perder (seis vitórias e dois empates).

Com sofrimento e estratégia, a Seleção Brasileira feminina venceu a Itália por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), em amistoso feminino, no Estádio Ennio Tardini, em Parma. Luany balançou as redes no segundo tempo. A equipe comandada por Arthur Elias teve dificuldades para superar a marcação do time de Andrea Soncin, especialmente no 1° tempo. No entanto, Dudinha e Bia Zanerrato, acionadas na etapa final, fizeram a diferença para o jogo.

A próxima Data Fifa será entre 26 de novembro e 2 de dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contudo, ainda não agendou compromissos para a Seleção Brasileira.

Veja como foi a vitória do Brasil sobre a Itália

Diferente da partida da Inglaterra, a Seleção Brasileira feminina fez um primeiro tempo bem aquém do esperado. De forma burocrática, o Brasil não criou tantas chances de gols para além de jogadas individuais de Luany e Tainá Maranhão. Yasmim em bola parada também causou de leve susto. A ideia de Jhenniffer ser uma segunda atacante não funcionou. Do outro lado, a Itália também não fez uma partida brilhante. Focou na marcação e chegou raramente no ataque com Cantore, mas a goleira Lorena fez boa defesa.

Na segunda etapa, o Brasil voltou com uma postura mais agressiva, mas ainda seguiu com dificuldades. Aos nove minutos, Bia Zaneratto entrou e, em seu primeiro lance, criou uma chance clara para Ary Borges, que chutou em cima da zaga. Além dela, Tainá Maranhão e Luany também foram bem acionadas. Aos 21 minutos, as brasileiras encontraram um gol chorado. Luany abriu com Dudinha pela esquerda. A camisa 7 cruzou, e a camisa 22 apareceu para empurrar e abrir o placar em momento crucial. De

Depois do gol, a equipe brasileira seguiu no ataque e quase marcou com Dudinha após jogadaça. No entanto, as italianas subiram as linhas nos minutos finais e buscaram o empate. Porém, o Brasil arriscou também em contra-ataques. Ludmilla, por pouco, não ampliou o marcador. Já nos acréscimos, Bia Zaneratto colocou uma bola na trave. No fim, mais uma vitória brasileira na Data Fifa.