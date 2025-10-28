Botafogo anuncia renovação de Raul

Goleiro está no Glorioso desde o início do ano passado

Raul chegou ao Botafogo no início de 2024, ano em que o time alvinegro conquistou o tricampeonato brasileiro e a inédita Copa Libertadores .

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (28), a renovação de contrato com o goleiro Raul, atual reserva de Linck no elenco alvinegro. Ele, agora, tem vínculo com o Mais Tradicional até março de 2027, ao fim do Campeonato Carioca do mesmo ano.

O keeper tinha compromisso até o fim desta temporada. Assim, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça.

Com apenas quatro jogos pelo Mais Tradicional, o goleiro chegou ao Alvinegro no início de 2024, quando o Botafogo o contratou junto ao São Luiz, do Rio Grande do Sul.

Após a confirmação do acerto, o goleiro celebrou a ampliação do vínculo com o Glorioso.

“Estou muito feliz pela continuidade no Clube, é muito importante essa sequência de trabalho para mim. E agora é aproveitar novamente essa oportunidade de continuar aqui no Glorioso e trazer, se Deus quiser, muitas alegrias para nossa torcida e para o clube também”, pontuou a fera.