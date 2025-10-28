Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia renovação de Raul

Botafogo anuncia renovação de Raul

Goleiro está no Glorioso desde o início do ano passado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (28), a renovação de contrato com o goleiro Raul, atual reserva de Linck no elenco alvinegro. Ele, agora, tem vínculo com o Mais Tradicional até março de 2027, ao fim do Campeonato Carioca do mesmo ano.

Raul chegou ao Botafogo no início de 2024, ano em que o time alvinegro conquistou o tricampeonato brasileiro e a inédita Copa Libertadores.

O keeper tinha compromisso até o fim desta temporada. Assim, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça.

Com apenas quatro jogos pelo Mais Tradicional, o goleiro chegou ao Alvinegro no início de 2024, quando o Botafogo o contratou junto ao São Luiz, do Rio Grande do Sul.

Após a confirmação do acerto, o goleiro celebrou a ampliação do vínculo com o Glorioso.

“Estou muito feliz pela continuidade no Clube, é muito importante essa sequência de trabalho para mim. E agora é aproveitar novamente essa oportunidade de continuar aqui no Glorioso e trazer, se Deus quiser, muitas alegrias para nossa torcida e para o clube também”, pontuou a fera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar