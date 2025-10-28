Base do Botafogo tem atividade cancelada em meio ao caos no Rio de Janeiro

Base do Botafogo tem atividade cancelada em meio ao caos no Rio de JaneiroGlorioso espera desdobramentos de megaoperação da segurança pública para definir como serão as atividades nesta quarta
Em meio ao caos que tomou conta do Rio de Janeiro por conta de uma operação policial contra uma facção, o Botafogo decidiu cancelar as atividades da base nesta terça-feira (28). Na manhã, porém, o elenco profissional treinou sem restrições, no Espaço Lonier, Zona Oeste da capital fluminense.
No Estádio Nilton Santos, próximo de um dos epicentros do transtorno, funcionários de setores corporativos foram liberados durante a tarde, segundo o jornal “O Globo”.
O Botafogo ainda não definiu como serão as atividades desta quarta (28). Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o time volta a campo no sábado (1), contra o Mirassol, fora de casa, no interior paulista, pela rodada 31.
As forças de segurança do Rio de Janeiro protagonizaram uma megaoperação que resultou em 64 mortos (quatro policiais) e 81 detidos. O crime organizado, em retaliação, interditou várias vias importantes da cidade.
