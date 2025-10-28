Base do Botafogo tem atividade cancelada em meio ao caos no Rio de Janeiro

Glorioso espera desdobramentos de megaoperação da segurança pública para definir como serão as atividades nesta quarta / Crédito: Jogada 10

Em meio ao caos que tomou conta do Rio de Janeiro por conta de uma operação policial contra uma facção, o Botafogo decidiu cancelar as atividades da base nesta terça-feira (28). Na manhã, porém, o elenco profissional treinou sem restrições, no Espaço Lonier, Zona Oeste da capital fluminense. No Estádio Nilton Santos, próximo de um dos epicentros do transtorno, funcionários de setores corporativos foram liberados durante a tarde, segundo o jornal “O Globo”.