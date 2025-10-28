Atlético vence o Del Valle na Arena MRV e está na final da Copa Sul-Americana

Atlético vence o Del Valle na Arena MRV e está na final da Copa Sul-AmericanaApós empatar no Equador na ida, Galo supera o rival por 3 a 1 em Minas e se garante na final continental
O Atlético está salvando a sua temporada de 2025 com a campanha na Copa Sul-Americana. Afinal, nesta terça-feira, 28/10, na Arena MRV, venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 no jogo de volta da semifinal do torneio. Arana, Bernard e Hulk fizeram os gols dos mineiros. Spinelli descontou. Como no Equador rolou empate em 1 a 1, o Galo se garantiu na final da competição. Assim, apaga um pouco a eliminação na Copa do Brasil e a má colocação no Brasileirão.
Agora, o Atlético apenas espera o vencedor de Lanús x Universidad de Chile (na ida, 2 a 2; a volta será nesta quinta-feira, na Argentina) para saber o seu rival na decisão. A final ocorrerá no dia 21 de novembro, em Assunção, no Paraguai.
Dudu e Bernard arrasam no primeiro tempo
O Atlético foi muito superior no primeiro tempo. Acuado e querendo nitidamente jogar pelo empate, o Del Valle teve uma única jogada um pouco mais ousada no ataque no primeiro tempo. Já o Galo foi massacrante, jogando muito pela esquerda com os inspiradíssimos Bernard, Dudu e Arana. Nos primeiros minutos, Júnior Alonso cabeceou após escanteio. Mas Villar fez uma defesa tão espetacular que Banks (da famosa defesa da cabeçada de Pelé na Copa de 70) aplaudiria de pé. Aos 15 minutos, os mineiros tinham 80% de posse de bola e sempre rondavam a área, mas com Bernard perdendo duas chances.
O Del Valle tinha um ponto fraquíssimo: saía mal tocando a bola.Assim, o Galo a roubou várias vezes. E duas delas resultaram em gol. Primeiro, aos 35, quando, após roubar a bola, Dudu fez a jogada que Igor Gomes e Rony chutaram para a zaga e o goleiro rechaçarem. Mas Villar, na segunda tentativa de cortar, socou mal, nos pés de Dudu. Este, enfim, tocou para Arana mandar para a rede e vibrar intensamente. Galo 1 a 0. Aos 44, na saída de bola perigosa, Alcívar teve o passe interceptado por Dudu, que, do meio de campo, foi levando até a área, saindo da marcação e tocando para Bernard, dentro da área, dar o toquinho para fazer 2 a 0. Assim, os atleticanos seguiram para o intervalo com uma vantagem excelente rumo à decisão. Bastava apenas confirmar no segundo tempo.
Hulk desencanta. E Galo na final!
E foi o que aconteceu. Com menos de um minuto, Fausto Vera já obrigou Villar a ótima defesa. O Galo mandava em campo. Assim, nem mesmo a falha de Everson — que largou um chute de Arroyo nos pés de Spinelli, que diminuiu aos 18 minutos — fez o time perder o foco.
Contudo, aos 27, veio o terceiro gol. Hulk, que entrara aos 13 minutos, recebeu um lançamento de Arana pela esquerda, na intermediária da defesa. O atacante aproveitou que a zaga não fez o corte para entrar livre e tocar na saída de Villar: 3 a 1. Com isso, fim do seu jejum de 15 jogos sem marcar (desde 14/9). Hulk se ajoelhou, agradeceu aos céus o fim da seca e foi muito festejado pelos companheiros. Fim de jogo. Enfim, o Galo alegrou a sua torcida. Afinal, está na decisão da Sula.
ATLÉTICO 3X1 INDEPENDIENTE DEL VALLE
Semifinal da Sul-Americana (volta)
Data e horário: 27/10/2025
Local: Arena MRV, Belo Horizonte(MG)
Gols: Arana, 35’/1ºT (1-0); Bernard, 44’/2ºT (2-0); Spinelli, 18’/2ºT (2-1); Hulk, 27’/2ºT (3-1)
ATLÉTICO : Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Arana; Alan Franco (Alexsander, 42’/2ºT), Fausto Vera (Saravia, 29’/2ºT), Igor Gomes e Bernard (Reinier, 42’/2ºT); Dudu (Biel, 29’/2ºT) e Rony (Hulk, 13’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.
INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar; Matías Fernández, Schunke, Carabajal e Gustavo Cortez (Zarate, 36’/2ºT); Alcívar, Arroyo (Guaguá, 23’/2ºT), Mercado (Ibarra, 36’/2ºT) e Sornoza (Loor, 36’/2ºT); Spinelli e Hoyos (Vásquez 42’/2ºT). Técnico: Javier Rabanal.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)
Cartões Amarelos: Everson, Biel (ATL); Arroyo (IDV)