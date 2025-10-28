Atlético-MG vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União

Galo anunciou decisão por meio de um comunicado; Clube vai cumprir contrato atual até 2029 / Crédito: Jogada 10

O Atlético vai retornar à Liga Forte União (LFU). O clube anunciou nesta terça-feira (28), por meio de um comunicado, que vai deixar a Libra após o fim do contrato, em 2029. Além disso, afirmou que vai negociar parte dos direitos econômicos relacionados ao Campeonato Brasileiro. Dessa forma, de acordo com a nota, a Sports Media Entertainment vai ser a responsável por adquirir porcentagem desses direitos, sem mencionar o tamanho desse percentual, valores e prazo para a negociação ser concluída. A direção do Galo afirma ainda no comunicado que a decisão tem como objetivo contribuir para uma liga equilibrada.

“O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira”, disse a nota. LFU X LIBRA Após o fim do contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no ano passado, os clubes passaram a negociar o período que começou em 2025. Aliás, tentaram criar uma liga, mas o projeto não foi para frente. Assim, surgiram dois blocos comerciais: a Libra e a Liga Forte Futebol. Posteriormente, com a chegada dos clubes do Grupo União – Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco – passou a se chamar Liga Forte União.

Neste 2025, a LFU fechou acordo de transmissão com Globo, Amazon, Record e CazéTV para os jogos do Brasileiro, válido até 2025. O valor por temporada ficou em torno de R$ 1,7 bilhão (com correção anual). A divisão das cotas ficou da seguinte maneira: 45% de forma igualitária, 30% pela audiência e 25% pela performance. Já do lado da Libra, o modelo adotado é 40-30-30, com 40% do valor dividido igualmente, 30% conforme a posição na tabela e 30% de acordo com audiência. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar