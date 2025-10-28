Atlético faz proposta ao Cuiabá para pagar dívida de forma parcelada por Deyverson

Cuiabá recebeu apenas a primeira de cinco parcelas acordadas pela venda do atacante ao Galo, no meio do ano passado

A oferta do Atlético foi o pagamento de 30% do valor total (R$ 1,47 milhões) e mais seis parcelas. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a CNRD e comentou a proposta dos mineiros.

O Atlético fez uma proposta ao Cuiabá para quitar a dívida do clube pela compra do atacante Deyverson de forma parcelada. O Galo recebeu intimação na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e tinha até a última segunda-feira (27) para comprovar o pagamento.

LEIA MAIS: Atlético-MG vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União

“Eles vão começar a pagar em novembro e terminar de pagar em maio do ano que vem. Ganharam um prazo sem pagar juros. Isso é absurdo. Os clubes usam e abusam de um sistema de cobrança que não funciona. A CNRD, infelizmente, se tornou uma ferramenta para que aproveitem de dívidas entre clubes para pagarem com prazo longo e sem juros. Isso precisa mudar urgentemente. A CBF e a CNRD precisam cortar essa mamata aí que os clubes estão usando”, declarou o mandatário, ao “ge”.

Atlético pagou apenas R$ 500 mil por Deyverson

Deyverson custou aos cofres do Atlético, no meio do ano passado, R$ 4 milhões, em cinco prestações. A primeira parcela, contudo, foi a única quitada, no valor de R$ 500 mil. Dessa maneira, o Cuiabá notificou extrajudicialmente o Galo em setembro de 2024, com prazo de 20 dias para quitar o débito, o que não ocorreu. Assim, o caso chegou até a CNRD.

Depois de tanto tempo de imbróglio, o Atlético foi acusado em 29 de agosto deste ano, com prazo final para pagamento na última segunda-feira. Caso não quitasse o valor ou apresentasse propostas, o clube mineiro seria novamente advertido, podendo ser proibido de inscrever reforços. Aliás, em janeiro de 2025, o Galo negociou Deyverson com o Fortaleza.