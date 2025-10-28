Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético faz proposta ao Cuiabá para pagar dívida de forma parcelada por Deyverson

Cuiabá recebeu apenas a primeira de cinco parcelas acordadas pela venda do atacante ao Galo, no meio do ano passado
O Atlético fez uma proposta ao Cuiabá para quitar a dívida do clube pela compra do atacante Deyverson de forma parcelada. O Galo recebeu intimação na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD) e tinha até a última segunda-feira (27) para comprovar o pagamento.

A oferta do Atlético foi o pagamento de 30% do valor total (R$ 1,47 milhões) e mais seis parcelas. O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, criticou a CNRD e comentou a proposta dos mineiros.

LEIA MAIS: Atlético-MG vai deixar a Libra e retornar à Liga Forte União

“Eles vão começar a pagar em novembro e terminar de pagar em maio do ano que vem. Ganharam um prazo sem pagar juros. Isso é absurdo. Os clubes usam e abusam de um sistema de cobrança que não funciona. A CNRD, infelizmente, se tornou uma ferramenta para que aproveitem de dívidas entre clubes para pagarem com prazo longo e sem juros. Isso precisa mudar urgentemente. A CBF e a CNRD precisam cortar essa mamata aí que os clubes estão usando”, declarou o mandatário, ao “ge”.

Atlético pagou apenas R$ 500 mil por Deyverson

Deyverson custou aos cofres do Atlético, no meio do ano passado, R$ 4 milhões, em cinco prestações. A primeira parcela, contudo, foi a única quitada, no valor de R$ 500 mil. Dessa maneira, o Cuiabá notificou extrajudicialmente o Galo em setembro de 2024, com prazo de 20 dias para quitar o débito, o que não ocorreu. Assim, o caso chegou até a CNRD.

Depois de tanto tempo de imbróglio, o Atlético foi acusado em 29 de agosto deste ano, com prazo final para pagamento na última segunda-feira. Caso não quitasse o valor ou apresentasse propostas, o clube mineiro seria novamente advertido, podendo ser proibido de inscrever reforços. Aliás, em janeiro de 2025, o Galo negociou Deyverson com o Fortaleza.

