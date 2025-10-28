Atalanta e Milan empatam em duelo equilibrado no Italiano

Atalanta e Milan fizeram um jogo equilibrado nesta terça-feira (28) e ficaram no empate por 1 a 1 no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. Samuele Ricci abriu o placar para os visitantes logo aos quatro minutos de jogo, enquanto Ademola Lookman buscou o empate antes do intervalo.

Apesar do resultado, a Atalanta criou as melhores oportunidades e esteve mais perto de sair de campo com a vitória. O clube de Bérgamo segue invicto no Italiano e chegou a 13 pontos, segue na 6ª posição, mas pode perder a vaga na zona de classificação para as próximas competições europeias no decorrer desta 9ª rodada. Além disso, o time amargou o quinto empate consecutivo na Serie A.

Por outro lado, o Milan tropeçou fora de casa e viu o Napoli abrir vantagem na liderança. Com o resultado, os Rossoneri chegaram a 18 pontos, agora três a menos que o líder Napoli. Além disso, o time ainda pode ser ultrapassado por Roma e Inter de Milão, terceiro e quarto colocados, respectivamente, na sequência desta 9ª rodada.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano

Terça-feira (28/10)

Lecce 0x1 Napoli

Atalanta 1×1 Milan

Quarta-feira (29/10)

Como x Verona – 14h30

Juventus x Udinese – 14h30

Roma x Parma – 14h30

Inter de Milão x Fiorentina – 16h45

Genoa x Cremonese – 16h45

Bologna x Torino – 16h45

Quinta-feira (30/10)

Cagliari x Sassuolo – 14h30

Pisa x Lazio – 16h45