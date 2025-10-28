Atalanta e Milan empatam em duelo equilibrado no Italiano

Atalanta e Milan empatam em duelo equilibrado no ItalianoClube de Bérgamo amarga o quinto empate consecutivo, mas segue invicto, enquanto Milan vê o Napoli abrir vantagem na liderança
Atalanta e Milan fizeram um jogo equilibrado nesta terça-feira (28) e ficaram no empate por 1 a 1 no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26. Samuele Ricci abriu o placar para os visitantes logo aos quatro minutos de jogo, enquanto Ademola Lookman buscou o empate antes do intervalo.
LEIA MAIS: Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão
Apesar do resultado, a Atalanta criou as melhores oportunidades e esteve mais perto de sair de campo com a vitória. O clube de Bérgamo segue invicto no Italiano e chegou a 13 pontos, segue na 6ª posição, mas pode perder a vaga na zona de classificação para as próximas competições europeias no decorrer desta 9ª rodada. Além disso, o time amargou o quinto empate consecutivo na Serie A.
Por outro lado, o Milan tropeçou fora de casa e viu o Napoli abrir vantagem na liderança. Com o resultado, os Rossoneri chegaram a 18 pontos, agora três a menos que o líder Napoli. Além disso, o time ainda pode ser ultrapassado por Roma e Inter de Milão, terceiro e quarto colocados, respectivamente, na sequência desta 9ª rodada.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Italiano
Terça-feira (28/10)
Lecce 0x1 Napoli
Atalanta 1×1 Milan
Quarta-feira (29/10)
Como x Verona – 14h30
Juventus x Udinese – 14h30
Roma x Parma – 14h30
Inter de Milão x Fiorentina – 16h45
Genoa x Cremonese – 16h45
Bologna x Torino – 16h45
Quinta-feira (30/10)
Cagliari x Sassuolo – 14h30
Pisa x Lazio – 16h45