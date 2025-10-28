Arsenal x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa 2025/26. Nesta quarta-feira (29), Arsenal e Brighton se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 4ª rodada do torneio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Os Gunners fazem mais uma grande temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta e lideram a Premier League. Além disso, o Arsenal também está com 100% de aproveitamento na fase de liga da Champions, na qual venceu todos os três jogos disputados até o momento. Dessa maneira, o objetivo do clube londrino é se manter vivo em mais uma competição, com chances reais de conquistar o título. Além disso, o clube londrino está invicto há 10 jogos, sendo sete vitórias consecutivas somando todas as competições.

Contudo, Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco em meio à maratona de jogos em 2025/26. Havertz, Gabriel Jesus, Madueke e Odegaard, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta quarta-feira. Já Declan Rice, Calafiori, Saliba e Saka aparecem como dúvidas. Como chega o Brighton Por outro lado, o Brighton faz um início de temporada irregular e terá um grande desafio pela frente. Os Seagulls estão na 13ª posição da Premier League, com 12 pontos em nove jogos, e vêm de uma derrota por 4 a 2 para o Manchester United em Old Trafford. Além disso, o técnico Fabian Hürzeler segue sem poder contar com Webster, March e Hinsheldwood, lesionados, enquanto Mitoma e Gruda são dúvidas.