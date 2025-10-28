Aos 45 anos, Fábio, do Fluminense, pode alcançar mais um recorde na carreira

Arqueiro está perto de ter a temporada com mais partidas na carreira, visto que o Tricolor ainda terá mais de 10 jogos até o fim de 2025 / Crédito: Jogada 10

Com a camisa do Fluminense, o goleiro Fábio tem enfileirado recordes e pode alcançar mais uma marca importante em 2025, aos 45 anos. Afinal, ele está próximo de fazer sua temporada com mais partidas na carreira, visto que o Tricolor terá mais nove jogos pelo Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco. Atualmente, o arqueiro já esteve em campo em 63 jogos, na disputa por Carioca, Sul-Americana, Brasileirão, Mundial de Clubes e Copa do Brasil. Como é titular absoluto e quase não tem problemas físicos, a tendência é que ultrapasse as 70 partidas com tranquilidade.

Ao longo da carreira, o jogador esteve em campo em 68 oportunidades pelo Cruz-Maltino na temporada de 2003. No ano passado, assim como em 2005 e 2014 pelo Cruzeiro, atingiu a marca de 67 jogos. 250 jogos pelo Tricolor Diante do Internacional, no sábado (25), o goleiro completou 250 jogos pelo Fluminense. Assim, o arqueiro ganhou uma homenagem e recebeu uma camisa com o número da marca especial das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice-presidente Mattheus Montenegro. Atleta com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio veste as cores do Tricolor desde 2022. Recentemente, o goleiro entrou no top 10 de jogadores que mais vezes defenderam o clube no século. Por fim, do atual elenco, ele é o terceiro com mais jogos, atrás apenas de PH Ganso e Martinelli.