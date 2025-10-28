Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 45 anos, Fábio, do Fluminense, pode alcançar mais um recorde na carreira

Arqueiro está perto de ter a temporada com mais partidas na carreira, visto que o Tricolor ainda terá mais de 10 jogos até o fim de 2025
Com a camisa do Fluminense, o goleiro Fábio tem enfileirado recordes e pode alcançar mais uma marca importante em 2025, aos 45 anos. Afinal, ele está próximo de fazer sua temporada com mais partidas na carreira, visto que o Tricolor terá mais nove jogos pelo Brasileirão e está na semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco.

Atualmente, o arqueiro já esteve em campo em 63 jogos, na disputa por Carioca, Sul-Americana, Brasileirão, Mundial de Clubes e Copa do Brasil. Como é titular absoluto e quase não tem problemas físicos, a tendência é que ultrapasse as 70 partidas com tranquilidade.

Ao longo da carreira, o jogador esteve em campo em 68 oportunidades pelo Cruz-Maltino na temporada de 2003. No ano passado, assim como em 2005 e 2014 pelo Cruzeiro, atingiu a marca de 67 jogos.

250 jogos pelo Tricolor

Diante do Internacional, no sábado (25), o goleiro completou 250 jogos pelo Fluminense. Assim, o arqueiro ganhou uma homenagem e recebeu uma camisa com o número da marca especial das mãos do presidente Mário Bittencourt e do vice-presidente Mattheus Montenegro.

Atleta com mais partidas na história do futebol mundial, Fábio veste as cores do Tricolor desde 2022. Recentemente, o goleiro entrou no top 10 de jogadores que mais vezes defenderam o clube no século. Por fim, do atual elenco, ele é o terceiro com mais jogos, atrás apenas de PH Ganso e Martinelli.

Temporadas com mais jogos disputados por Fábio:

1 – 68 jogos no Vasco em 2003
2 – 67 jogos no Fluminense em 2023
3 – 67 jogos no Cruzeiro em 2005
4 – 67 jogos no Cruzeiro em 2014
5 – 64 jogos no Cruzeiro em 2019
6 – 63 jogos pelo Fluminense em 2025 (em andamento)

Dados: O Gol

