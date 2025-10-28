Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, perde para time de Benzema e dá adeus à Copa do Rei Saudita

Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, perde para time de Benzema e dá adeus à Copa do Rei SauditaEquipe sofre derrota para o Al-Ittihad, por 2 a 1, nas oitavas de final da competição. CR7 tem atuação apagada, enquanto francês marcou
O Al-Nassr deu adeus à Copa do Rei Saudita. A equipe de Cristiano Ronaldo perdeu por 2 a 1 para o Al-Ittihad, nesta terça-feira (28), pelas oitavas de final da competição. Benzema e Houssem Aouar marcaram os gols da vitória do Al-Ittihad. Ângelo descontou. Com isso, o técnico Jorge Jesus sofreu sua primeira derrota no cargo.
Com o resultado, o Al-Ittihad, portanto, garantiu a vaga na próxima fase da competição. O atual campeão do Campeonato Saudita enfrentará o Al-Hilal, que triunfou sobre o Al-Okhdood. Do outro lado, o eliminado Al-Nassr volta as atenções para a liga saudita.
Mesmo fora de casa, o Al-Ittihad saiu na frente com gol de Karim Benzema, aos 15 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, o Al-Nassr chegou a empatar depois que Cristiano Ronaldo fazer assistência para Ângelo. Nos acréscimos, Houssem Aouar colocou novamente os visitantes na frente. No segundo tempo, a equipe do Al-Ittihad ainda teve o Al Julaydan expulso, depois de acertar o lateral Ayman. Apesar do domínio na etapa final, o time de Jorge Jesus não conseguiu mudar o panorama do placar e acabou eliminado.
Diante da eliminação, o Al-Nassr, portanto, volta a campo para enfrentar o Al-Fayha, no sábado (1), às 14h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Saudita. A equipe de Jorge Jesus é líder, com 18 pontos, em seis jogos. O Al-Ittihad, entretanto, encara o Al-Khaleej no mesmo dia, às 11h35.
