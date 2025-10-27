Zagueiro do Racing passa por cirurgia após “fogo amigo”

Apesar da cirurgia não ter apresentado problemas, o protocolo médico não previa alta imediata para o atleta de 26 anos. Deste modo, de acordo com informação do clube argentino, a expectativa é que ele deixe a unidade de saúde na próxima terça-feira (28).

Por conta de lesão no rosto causada por outro jogador do Racing, Marcos Rojo, o zagueiro/volante Santiago Sosa passou por cirurgia nesta segunda-feira (27). A saber, o procedimento ocorreu sem intercorrências no Centro Médico Finochietto, na cidade de Buenos Aires.

Na última quarta-feira, em duelo com o Flamengo, pela semifinal da Libertadores, Sosa fraturou o seio maxilar superior direito em uma disputa aérea com Rojo.

Contexto

Enquanto corria de frente para a bola, o companheiro de equipe corria na direção oposta e, sem ver Sosa, pulou fazendo o movimento do braço para pegar impulso. Porém, que se traansformou em uma dura cotovelada que acertou Santiago em cheio. O lance em questão aconteceu já aos 46 minutos do segundo tempo, momento da partida onde os visitantes perdiam por 1 a 0.

O zagueiro do Racing chegou a ficar em observação, em um hospital no Rio de Janeiro, mas conseguiu retornar junto com o restante da delegação para a Argentina. Porém, diante da complexidade da lesão, sua presença no duelo decisivo da próxima quinta-feira está descartada, pois o período de recuperação é de quatro a seis semanas.

Opções

Com a ausência certa de Santiago Sosa, abre-se a possibilidade do técnico Gustavo Costas seguir dois caminhos no aspecto tático. A primeira seria colocar outro zagueiro (Marcos Di Césare ou Nazareno Colombo) para manter o Racing com uma linha de três defensores. Já a segunda seria inserir um meio-campista, tornando o esquema algo na linha do 4-4-2. Para esse caminho, Costas tem, como nomes mais óbvios, Juan Nardoni ou mesmo Matías Zaracho, conhecido pelo público brasileiro dos tempos de Atlético-MG.