Vini Jr recepciona Virginia Fonseca em Madri com presente avaliado em R$ 24 mil

Vini Jr recepciona Virginia Fonseca em Madri com presente avaliado em R$ 24 milInfluenciadora viajou pela quarta vez à Espanha, mas ao que tudo indica, agora, o romance com o atacante do Real Madrid pode ficar sério
A quarta ida de Virgínia Fonseca a Madri desde o início do affair com Vini Jr. não passou despercebida por parte do astro. Desta vez, a influenciadora foi recebida na capital espanhola com um buquê formado por dezenas de rosas vermelhas e uma bola da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 24 mil. A empresária não citou o nome do remetente, embora não haja muitas dúvidas, mas expôs o clima de romance no ar.
Rumores, inclusive, apontam para uma viagem distinta às outras — com presença de familiares e, provavelmente, um pedido oficial de compromisso. O que quer dizer que Virginia e Vinicius estão próximos de passar uma borracha definitiva no polêmico envolvimento do astro com a modelo Day Magalhães, que fez com que o atacante se desculpasse publicamente com Fonseca.
O pedido de perdão do jogador teve papel importante na segunda chance dada por Virginia. Para quem não se recorda, o astro manteve contato com outro affair durante a última estadia de Fonseca em sua casa na Espanha. A empresária chegou, inclusive, a declarar o fim do envolvimento entre eles, mas voltou atrás após a atitude do jogador em desculpar-se.
Reaproximação ainda extraoficial
Um amigo próximo de Virginia, o influencer Lucas Guedes, revelou que “os dois estão se gostando de verdade” e demonstrou apoio ao casal. As declarações fortaleceram o avanço na relação e indicam mesmo que o astro esteja se preparando para assumir seu primeiro namoro público.
Além disso, Virginia tem demonstrado crescente proximidade com a família do jogador. Ela já revelou, por exemplo, que passou a chamar Fernanda Cristina, mãe do atacante, de “mamma”. O que indica um vínculo afetivo cada vez mais sólido.
Virginia, aliás, chegou à festa de três anos da filha Maria Flor acompanhada da família do jogador, que permaneceu em Madri em compromissos com o Real. Ela entrou acompanhada da mãe e do irmão do atleta ao evento.
Viagem prolongada
Distinta às anteriores, esta viagem terá uma duração maior na agenda de Fonseca. Ela, inclusive, deixou uma série de programas previamente gravados para o SBT e antecipou outras publis para poder permanecer mais tempo em solo espanhol.
Ela viajou ao lado de Duda Freire — que vive um affair com um dos amigos de Vini, Felipe do Gordo — e de Lidia, esposa de um dos advogados do jogador. A influenciadora também está acompanhada de Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, que desembarcou em Madri na quarta-feira (22) com os filhos.
Planos familiares com Vini Jr.
Apesar da estadia prolongada, Virgínia ainda não levou os filhos, como divulgado pelo ‘Extra’. Segundo fontes próximas, a ideia é que eles conheçam o atacante muito em breve e estejam a caminho da cidade nos próximos dias.
Há expectativa de que sua mãe, Margareth Serrão, e a própria Fernanda Cristina, mãe do astro, embarquem juntas rumo à Espanha em breve. A intenção seria reunir as famílias em um ambiente mais íntimo e privado. A logística da viagem foi planejada com antecedência e envolveu o uso de jatinhos particulares.
