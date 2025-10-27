Vini Jr recepciona Virginia Fonseca em Madri com presente avaliado em R$ 24 mil

Influenciadora viajou pela quarta vez à Espanha, mas ao que tudo indica, agora, o romance com o atacante do Real Madrid pode ficar sério

A quarta ida de Virgínia Fonseca a Madri desde o início do affair com Vini Jr. não passou despercebida por parte do astro. Desta vez, a influenciadora foi recebida na capital espanhola com um buquê formado por dezenas de rosas vermelhas e uma bola da grife Prada, avaliada em cerca de R$ 24 mil. A empresária não citou o nome do remetente, embora não haja muitas dúvidas, mas expôs o clima de romance no ar.

Rumores, inclusive, apontam para uma viagem distinta às outras — com presença de familiares e, provavelmente, um pedido oficial de compromisso. O que quer dizer que Virginia e Vinicius estão próximos de passar uma borracha definitiva no polêmico envolvimento do astro com a modelo Day Magalhães, que fez com que o atacante se desculpasse publicamente com Fonseca.

O pedido de perdão do jogador teve papel importante na segunda chance dada por Virginia. Para quem não se recorda, o astro manteve contato com outro affair durante a última estadia de Fonseca em sua casa na Espanha. A empresária chegou, inclusive, a declarar o fim do envolvimento entre eles, mas voltou atrás após a atitude do jogador em desculpar-se.

Reaproximação ainda extraoficial

Um amigo próximo de Virginia, o influencer Lucas Guedes, revelou que “os dois estão se gostando de verdade” e demonstrou apoio ao casal. As declarações fortaleceram o avanço na relação e indicam mesmo que o astro esteja se preparando para assumir seu primeiro namoro público.

Além disso, Virginia tem demonstrado crescente proximidade com a família do jogador. Ela já revelou, por exemplo, que passou a chamar Fernanda Cristina, mãe do atacante, de “mamma”. O que indica um vínculo afetivo cada vez mais sólido.