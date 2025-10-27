Vini Jr minimiza discussão com Yamal: “Clássico é assim”

“Clássico é assim, há muita coisa dentro e fora de campo. Tentamos equilibrar tudo isso, mas nem sempre é possível. Não queremos ofender a ninguém, jogadores do Barcelona ou torcida. Quando entramos no campo, temos que defender o nosso lado. E foi assim. Os clássicos são assim. Todos esperavam por esse jogo, ainda mais em casa, com a nossa torcida. Foi um grande dia”, disse Vini Jr.

O primeiro clássico entre Real Madrid e Barcelona pelo Campeonato Espanhol pegou fogo. Afinal, o jogo reservou fortes emoções e teve de tudo, inclusive, discussões. Em entrevista ao canal oficial do clube, o atacante Vini Jr, que esteve envolvido em uma confusão com Lamine Yamal, craque do Barça, após o apito final, minimizou o episódio.

Vini Jr foi o protagonista do clássico. O camisa 7 teve uma boa atuação, participou da jogada do segundo gol marcado por Bellingham e deu muita dor de cabeça aos catalães pela ponta esquerda. Contudo, se irritou com a sua substituição aos 27 minutos do segundo tempo e proferiu xingamentos ao técnico Xabi Alonso.

Entretanto, essa não foi a única polêmica envolvendo o brasileiro. Afinal, após o término da partida, Vini Jr tomou as dores de Dani Carvajal e discutiu com Yamal. Pouco antes, o lateral-direito do Real Madrid havia feito um sinal para o camisa 10 do Barça, que ele “fala muito”, por causa de uma declaração antes do clássico.

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 e disparou na liderança do Campeonato Espanhol. Dessa forma, o time merengue chegou aos 27 pontos e abriu cinco de distância para os catalães.

