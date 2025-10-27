Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor emociona Álvarez com pedido especial em treino do Atlético de Madrid. Veja o vídeo

Atacante argentino coloca flor no centro do gramado do Metropolitano na véspera de jogo contra o Betis, e o momento viraliza nas redes sociais
O treino aberto do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no último domingo (26), teve como protagonismo uma cena comovente que logo ganhou destaque nas redes sociais. Durante a atividade do elenco, um torcedor se aproximou do atacante Julián Álvarez para fazer um pedido especial e repleto de emoção.

Segundo relato do próprio jogador, o homem lhe entregou uma flor e compartilhou uma história pessoal tocante: a morte recente de sua filha. Em meio à dor, portanto, o torcedor pediu que Álvarez colocasse a flor no centro do campo como uma homenagem à memória da jovem e ao amor que ambos compartilhavam pelo clube.

Diante do gesto marcante, Julián Álvarez se sensibilizou e prontamente garantiu que o desejo seria atendido.

“É muito triste. Afinal, ele é um grande torcedor do Atlético. Desse modo, vamos cumprir a sua vontade e colocar a flor no centro do gramado”, declarou o argentino, sem esconder a emoção pelo episódio.

O momento inusitado antecedeu o confronto entre Atlético de Madrid e Betis, marcado para esta segunda-feira (27), às 17h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

