Torcedor emociona Álvarez com pedido especial em treino do Atlético de Madrid. Veja o vídeo

Torcedor emociona Álvarez com pedido especial em treino do Atlético de Madrid. Veja o vídeoAtacante argentino coloca flor no centro do gramado do Metropolitano na véspera de jogo contra o Betis, e o momento viraliza nas redes sociais
O treino aberto do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no último domingo (26), teve como protagonismo uma cena comovente que logo ganhou destaque nas redes sociais. Durante a atividade do elenco, um torcedor se aproximou do atacante Julián Álvarez para fazer um pedido especial e repleto de emoção.
Segundo relato do próprio jogador, o homem lhe entregou uma flor e compartilhou uma história pessoal tocante: a morte recente de sua filha. Em meio à dor, portanto, o torcedor pediu que Álvarez colocasse a flor no centro do campo como uma homenagem à memória da jovem e ao amor que ambos compartilhavam pelo clube.
Diante do gesto marcante, Julián Álvarez se sensibilizou e prontamente garantiu que o desejo seria atendido.
“É muito triste. Afinal, ele é um grande torcedor do Atlético. Desse modo, vamos cumprir a sua vontade e colocar a flor no centro do gramado”, declarou o argentino, sem esconder a emoção pelo episódio.
O momento inusitado antecedeu o confronto entre Atlético de Madrid e Betis, marcado para esta segunda-feira (27), às 17h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
