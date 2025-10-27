Torcedor emociona Álvarez com pedido especial em treino do Atlético de Madrid. Veja o vídeo

Atacante argentino coloca flor no centro do gramado do Metropolitano na véspera de jogo contra o Betis, e o momento viraliza nas redes sociais

O treino aberto do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no último domingo (26), teve como protagonismo uma cena comovente que logo ganhou destaque nas redes sociais. Durante a atividade do elenco, um torcedor se aproximou do atacante Julián Álvarez para fazer um pedido especial e repleto de emoção.

Segundo relato do próprio jogador, o homem lhe entregou uma flor e compartilhou uma história pessoal tocante: a morte recente de sua filha. Em meio à dor, portanto, o torcedor pediu que Álvarez colocasse a flor no centro do campo como uma homenagem à memória da jovem e ao amor que ambos compartilhavam pelo clube.