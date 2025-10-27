Thiago Silva pede “constância” ao Fluminense e faz alerta sobre vaias

O Fluminense divulgou o vídeo dos bastidores da vitória sobre o Internacional, no último sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de garantir os três pontos, o zagueiro e capitão do time, Thiago Silva, fez o tradicional discurso para animar os companheiros. Ele pediu constância das partidas e também fez alerta sobre vaias ao longo do duelo.

“A gente tem que manter essa constância nossa, de continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, no trabalho que está sendo feito. No primeiro tempo, contra o Vasco, a gente manteve a nossa constância, mas saímos perdendo por 1 a 0. No segundo tempo, a gente se perdeu, principalmente depois do gol. O futebol é dinâmico, ele muda a cada minuto. A cada dez minutos, ele muda. Então, se tomar o gol, irmão, continua concentrado, por favor. Não perca a cabeça. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que tem que fazer. Continue acreditando, não sai que nem louco. Calma. Um pouco mais de tranquilidade”, disse o zagueiro, que alertou sobre a possibilidade de vaias: