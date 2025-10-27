Thiago Silva pede “constância” ao Fluminense e faz alerta sobre vaias

Thiago Silva pede “constância” ao Fluminense e faz alerta sobre vaiasCapitão fez discurso antes da vitória do Tricolor sobre o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro; veja os bastidores
O Fluminense divulgou o vídeo dos bastidores da vitória sobre o Internacional, no último sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de garantir os três pontos, o zagueiro e capitão do time, Thiago Silva, fez o tradicional discurso para animar os companheiros. Ele pediu constância das partidas e também fez alerta sobre vaias ao longo do duelo.
“A gente tem que manter essa constância nossa, de continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo, no trabalho que está sendo feito. No primeiro tempo, contra o Vasco, a gente manteve a nossa constância, mas saímos perdendo por 1 a 0. No segundo tempo, a gente se perdeu, principalmente depois do gol. O futebol é dinâmico, ele muda a cada minuto. A cada dez minutos, ele muda. Então, se tomar o gol, irmão, continua concentrado, por favor. Não perca a cabeça. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que tem que fazer. Continue acreditando, não sai que nem louco. Calma. Um pouco mais de tranquilidade”, disse o zagueiro, que alertou sobre a possibilidade de vaias:
Com a irregularidade do Fluminense, a torcida tricolor ainda não conseguiu demonstrar o apoio de sempre e tem vaiado jogadores ao longo das partidas. Thiago Silva, assim, fez alerta sobre a questão e pediu concentração.
“Podem vir vaias lá de cima (arquibancada), a gente sabe. Pode vir uma pressão a mais lá no início, se não sair o gol, elas vão vir. Peço pra vocês concentração no jogo. Um jogo coletivo, f*. Individualmente, a gente vai fazer a diferença, mas coletivamente, a gente precisa ser mais forte. Os 90 minutos, não 45”, finalizou.
Próximo jogo
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29) contra o Ceará em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O time pode alcançar a zona de classificação para a Libertadores. Se vencer, o Tricolor chega a 47 pontos — iguala o Botafogo (6º), mas ultrapassa nos critérios por ter uma vitória a mais (14 x 13), entrando no G6 do Brasileirão.