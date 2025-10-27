Textor faz proposta bilionária para comprar o Wolverhampton, da Inglaterra

Apesar do imbróglio com a Eagle Football e o Botafogo, empresário oferece cerca de R$ 1,07 bilhão e mais R$ 1,88 bilhão em ações pelo Wolves / Crédito: Jogada 10

Mesmo com o imbróglio com a Eagle Football e o Botafogo, John Textor segue ativo no mercado na busca por novos clubes. Afinal, de acordo com o “The Athletic”, o empresário fez uma proposta para comprar o Wolverhampton, da Inglaterra. Até porque, vale lembrar que o norte-americano decidiu vender 44,9% das ações do Crystal Palace, também da Premier League, por R$ 1,4 bilhão. Dessa forma, o empresário colocou na mesa US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,07 bilhão) e mais US$ 350 milhões (R$ 1,88 bilhão) em ações para adquirir o Wolves, que atualmente está em crise e ocupa a última colocação do Campeonato Inglês. O time conta com nomes conhecidos do futebol carioca, como João Gomes, ex-Flamengo, e André e Arias, ex-Fluminense.