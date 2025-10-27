Técnico do Racing convoca torcida às ruas antes de “decisão” com Flamengo

Com seus líderes motivados, o Racing pediu para que a torcida se reúna nas ruas, onde ficava o antigo estádio do clube antes do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Nas redes sociais, a torcida organizada “La Guardia Imperial Los Pibes de Racing” publicou um vídeo em que o técnico Gustavo Costas convocou os torcedores para se despedirem da equipe antes de o elenco seguir para o centro de treinamento, em Pilar, nesta segunda-feira (27).

O encontro será a partir das 19h (de Brasília), entre as ruas Colón e Alsina, onde ficava o primeiro estádio do Racing desativado em 1949. A intenção, portanto, é realizar uma festa após o treino desta segunda.