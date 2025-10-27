Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Técnico do Racing convoca torcida às ruas antes de “decisão” com Flamengo

Time argentino enfrenta o Rubro-Negro, nesta quarta (28), às 21h30, em Buenos Aires, pelo jogo de volta da semi da Libertadores
Com seus líderes motivados, o Racing pediu para que a torcida se reúna nas ruas, onde ficava o antigo estádio do clube antes do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Nas redes sociais, a torcida organizada “La Guardia Imperial Los Pibes de Racing” publicou um vídeo em que o técnico Gustavo Costas convocou os torcedores para se despedirem da equipe antes de o elenco seguir para o centro de treinamento, em Pilar, nesta segunda-feira (27).

O encontro será a partir das 19h (de Brasília), entre as ruas Colón e Alsina, onde ficava o primeiro estádio do Racing desativado em 1949. A intenção, portanto, é realizar uma festa após o treino desta segunda.

 

 

