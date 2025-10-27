Série B: Chape derrota o Operário e se aproxima do acesso

Série B: Chape derrota o Operário e se aproxima do acessoChapecoense faz 2 a 0 no time catarinense e chega a 57 pontos em 34 jogos; Operário está em 13°, com 42
Pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense venceu o Operário por 2 a 0 na Arena Condá, em Chapecó, nesta segunda-feira (27). Os gols foram marcados por Cristiano, contra, aos 7 minutos do primeiro tempo, e por Neto Pessoa, aos 42 minutos da etapa inicial.
Com o resultado, a Chapecoense chegou a 57 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ficando três pontos atrás do Coritiba, líder da Série B. O Operário manteve-se na 13ª posição, com 42 pontos. Assim, está bem próximo de garantir o acesso, afinal, o quinto lugar é o Novorizontino, com 55.
O jogo começou com domínio da equipe mandante, que abriu o placar após jogada pela direita em que Cristiano, do Operário, desviou contra o próprio gol. Ainda na primeira etapa, Neto Pessoa ampliou ao completar de cabeça o cruzamento de Everton. No segundo tempo, a Chapecoense administrou a vantagem e controlou as ações até o apito final.
Na próxima rodada, a Chapecoense enfrenta o Remo no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no domingo, às 18h30. O Operário volta a campo no mesmo dia, às 20h30, para enfrentar o Vila Nova no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.
Jogos da 34ª rodada da Série B
Sexta (24/10)
Novorizontino 1×1 Botafogo-SP
Cuiabá 1×3 Remo
Sábado(25/10)
Volta Redonda 0 x 1 Coritiba
Athletic 0 x 2 América-MG
Paysandu 1x 2 Avaí
Criciúma 1 x 2 Goiás
Domingo (26/10)
CRB 2x 1 Atlético-GO
Vila Nova 2 x 2 Ferroviária
Segunda-feira (27/10)
Chapecoense 2 x 0 Operário
Athletico-PR x Amazonas – 21h30
