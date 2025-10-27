Série B: Chape derrota o Operário e se aproxima do acesso

Chapecoense faz 2 a 0 no time catarinense e chega a 57 pontos em 34 jogos; Operário está em 13°, com 42 / Crédito: Jogada 10

Pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense venceu o Operário por 2 a 0 na Arena Condá, em Chapecó, nesta segunda-feira (27). Os gols foram marcados por Cristiano, contra, aos 7 minutos do primeiro tempo, e por Neto Pessoa, aos 42 minutos da etapa inicial. Com o resultado, a Chapecoense chegou a 57 pontos e assumiu a vice-liderança da competição, ficando três pontos atrás do Coritiba, líder da Série B. O Operário manteve-se na 13ª posição, com 42 pontos. Assim, está bem próximo de garantir o acesso, afinal, o quinto lugar é o Novorizontino, com 55.