Se o Flamengo já terá uma tarefa difícil na Libertadores, o Palmeiras…

Num estádio lotado, o time carioca pareceu ter se surpreendido com a postura do rival e custou a entrar no jogo. Criou pouco no primeiro tempo, apesar de ter o controle das ações. Na etapa final, o panorama não se alterou até as mudanças promovidas por Filipe Luís.

Flamengo e Palmeiras fizeram jogos distintos nas semifinais da Libertadores da América. No Maracanã, diante do Racing, da Argentina, o Rubro-Negro sofreu, mas se impôs por 1 a 0. Em Quito, contra a LDU, o Verdão levou um passeio e perdeu por 3 a 0, na pior derrota do técnico Abel Ferreira na competição continental.

A entrada de Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino deu mais força ofensiva ao Flamengo, que, a partir dos 30 minutos, tomou conta da partida. Passou a imprensar o Racing no campo de defesa e quase no fim chegou ao merecido gol da vitória com Carrascal, o destaque do duelo.

Pressão e jogo perfeito na volta da semifinal da Libertadores

No Equador, o Palmeiras fez um primeiro tempo assustador e foi para o intervalo já perdendo por três gols. Um massacre, que, por mais incrível que possa parecer, chegou a ser pouco diante das chances criadas pelo time da casa. Na etapa final, a LDU, satisfeita, administrou o placar.

Nos jogos de volta, o Flamengo tem a vantagem do empate, mas certamente vai enfrentar muitas dificuldades para segurar o ímpeto da boa equipe do Racing, que terá a pressão da fanática torcida a seu favor. O Palmeiras também vai precisar de um Allianz Parque lotado e de um jogo mais que perfeito para reverter o desastre de Quito. Vencer por pelo menos três gols de diferença não é tarefa fácil, mas não chega a ser impossível.

Se os astros derem uma forcinha, quem sabe um brasileiro consiga estar na sétima final seguida de Libertadores desde 2019. Ou até mesmo os dois!