São Paulo não vai mais atuar no Morumbis nesta temporada

Vitória contra o Bahia marcou a despedida do Tricolor da sua casa em 2025, já que o estádio receberá uma sequência de shows em novembro
A vitória do São Paulo contra o Bahia, no último sábado (25), marcou mais do que a reação do Tricolor no Campeonato Brasileiro. A partida foi a última da equipe dentro do Morumbis em 2025, já que não terá o seu estádio disponível até o término da competição.

Durante o mês de novembro, o estádio terá uma agenda de shows que coincide com as quatro partidas que o Tricolor tem como mandante no Brasileirão. Inclusive, no último jogo, contra o Bahia, o setor norte do Morumbis já estava fechado por conta da montagem do palco para o show da banda Imagine Dragons, que acontece na próxima sexta (31) e sábado (1º).

Além da banda norte-americana, o Morumbis receberá o show da banda Linkin Park, dia 8. Depois, da cantora Dua Lipa, no dia 15. Por fim, os britânicos do Oasis se apresentam no estádio nos dias 22 e 23 de novembro.

Para as próximas partidas, o São Paulo só definiu o mando de campo de duas delas. O Tricolor vai encarar o Flamengo e o Bragantino na Vila Belmiro, na próxima semana. A casa santista deve receber os últimos jogos da equipe no campeonato, contra Juventude e Internacional. O clube aguarda a CBF desmembrar as rodadas para definir onde os confrontos acontecerão.

